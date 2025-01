1 Das Bild, das Norbert König am 8. Januar aufgenommen hat, spricht für sich. Die neue Fahrradstraße verläuft von der Jugendfarm bis zum nördlichen Teil der Goldäckerstraße. Foto: privat

Die Fahrradstraße im Westen von Echterdingen ist noch keinen Monat alt. Nach einer Überschwemmung taucht die Frage auf, ob bei der Planung etwas schiefgelaufen ist.











Norbert König staunte nicht schlecht, als er am 8. Januar seine Abendrunde drehte. Die neue Fahrradstraße an den Goldäckern in Echterdingen glich stellenweise einem See. „Das Wasser kommt von dem höher gelegenen Feldweg und läuft im 180-Grad-Bogen auf die neue Radstraße“, berichtet er.