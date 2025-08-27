Überraschungserfolg: KPop Demon Hunters ist der populärste Netflix-Film aller Zeiten

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat die Spitze der ewigen Netflix-Filmcharts erklommen. Kein Film war in der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes erfolgreicher.
Seit dem Netflix-Start Ende Juni sorgt der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" über die fiktive K-Pop-Band Huntr/x für Furore. Jetzt hat der Streamingdienst Netflix mitgeteilt, dass der musikalische Fantasyfilm zum erfolgreichsten englischsprachigen Film überhaupt auf der Plattform geworden ist. Auf sagenhafte 236 Millionen Views, also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit des Films, kommt der Titel bislang - und verdrängt damit die starbesetzte Actionkomödie "Red Notice" mit Dwayne Johnson (53), Ryan Reynolds (48) und Gal Gadot (40) von der Spitze der ewigen Netflix-Filmcharts. Sie kam 2021 auf 230 Millionen Views.