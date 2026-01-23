Im gemeinsamen Podcast mit Pietro Lombardi hat Oliver Pocher für einen Überraschungsmoment gesorgt: Der Comedian gestand, in der Vergangenheit fremdgegangen zu sein. Sein Kumpel reagierte fassungslos und betonte, selbst nie untreu gewesen zu sein.
Diese Offenbarung hat selbst seinen besten Freund kalt erwischt: Oliver Pocher (47) hat in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Pietro Lombardi (33) gestanden, in der Vergangenheit fremdgegangen zu sein. "Bist du schon mal fremdgegangen?", fragte der Sänger seinen Kumpel fast schon beiläufig. "Klar", antwortete Pocher knapp, aber eindeutig. Pietro reagierte entgeistert: "Was?!" Und auch als Pocher noch einmal bestätigte "Klar bin ich schon mal fremdgegangen" konnte der 33-Jährige es kaum fassen.