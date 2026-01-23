Im gemeinsamen Podcast mit Pietro Lombardi hat Oliver Pocher für einen Überraschungsmoment gesorgt: Der Comedian gestand, in der Vergangenheit fremdgegangen zu sein. Sein Kumpel reagierte fassungslos und betonte, selbst nie untreu gewesen zu sein.

Diese Offenbarung hat selbst seinen besten Freund kalt erwischt: Oliver Pocher (47) hat in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" mit Pietro Lombardi (33) gestanden, in der Vergangenheit fremdgegangen zu sein. "Bist du schon mal fremdgegangen?", fragte der Sänger seinen Kumpel fast schon beiläufig. "Klar", antwortete Pocher knapp, aber eindeutig. Pietro reagierte entgeistert: "Was?!" Und auch als Pocher noch einmal bestätigte "Klar bin ich schon mal fremdgegangen" konnte der 33-Jährige es kaum fassen.

Lombardi selbst betonte vehement, dass Fremdgehen für ihn niemals infrage gekommen sei. "Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau", erklärte er seine Haltung. Pocher zollte seinem aktuellen Mitbewohner - Lombardi wohnt seit einiger Zeit beim Comedian - Respekt: "Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast."

Oliver Pocher: "In der Ehe nie!"

Auf Pietros Nachfrage, ob es zumindest nur in der Jugendzeit passiert sei, musste Pocher ihn erneut enttäuschen: "Auch schon mal danach." Eines stellte der Comedian jedoch klar: "In der Ehe nie!" Pocher war von 2010 bis 2014 in erster Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (42) verheiratet, mit der er drei Kinder hat. Seine zweite Ehe mit Amira Aly (33) hielt von 2019 bis 2024, aus der Verbindung stammen zwei Söhne. In beiden Ehen sei er treu gewesen, betonte er.

Als Pietro daraufhin etwas unbedacht anmerkte "Dann ist es egal", ließ Pocher das nicht so stehen. Er räumte selbstkritisch ein: "Das ist auch nicht sympathisch. Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann." In der Ehe sei Fremdgehen jedoch auch für Pocher tabu: Er habe beide Male "aus bestem Gewissen" geheiratet. Wenn man dann auch noch Kinder habe und in der Öffentlichkeit stehe - "das ist es einfach nicht wert". Als er außerhalb seiner Ehen fremdgegangen sei, habe er dagegen "billigend in Kauf genommen", dass es herauskomme.