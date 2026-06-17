Überforderte Eltern: Wie ein ganzes Dorf, das ein Kind großzieht - zu Besuch im Haus der Familie

Heutzutage sind viele Eltern mit der Kindererziehung überfordert. Ein Projekt in Bad Cannstatt versucht gegenzusteuern – Bundesfamilienministerin Karin Prien hat es besucht.
Im ersten Stock weint ein Baby. Ein anderes im Erdgeschoss unternimmt gerade die ersten Stehversuche. Nebenan trinken zwei Frauen Kaffee, während ihre Kleinkinder miteinander spielen – im Haus der Familie in Bad Cannstatt herrscht trubeliges Leben. Mittendrin die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien (CDU).