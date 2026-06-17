Überforderte Eltern: Wie ein ganzes Dorf, das ein Kind großzieht - zu Besuch im Haus der Familie

Heutzutage sind viele Eltern mit der Kindererziehung überfordert. Ein Projekt in Bad Cannstatt versucht gegenzusteuern – Bundesfamilienministerin Karin Prien hat es besucht.

Im ersten Stock weint ein Baby. Ein anderes im Erdgeschoss unternimmt gerade die ersten Stehversuche. Nebenan trinken zwei Frauen Kaffee, während ihre Kleinkinder miteinander spielen – im Haus der Familie in Bad Cannstatt herrscht trubeliges Leben. Mittendrin die Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien (CDU).

Prien ist aus Berlin angereist und informiert sich über das Projekt „Zusammen im Stadtteil – Elternbegleitung für Familien in Bad Cannstatt“, das im Rahmen des bundesweiten ESF-Plus-Programms ElternChanceN durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert wird.

Das Projekt besteht seit 2022. Seit Juni 2025 läuft die zweite Förderphase. Es richtet sich an Familien im Übergang zwischen Elternhaus und Kita sowie Kita und Grundschule.

Viele Eltern benötigen Unterstützung

Karin Prien möchte wissen, wie viele Eltern eine solche Unterstützung benötigen. Der konkrete Bedarf lasse sich nicht evaluieren, erklären die Mitarbeitenden. Aber: 18 Prozent der Kinder in Bad Cannstatt würden in Bedarfsgemeinschaften leben und bei 37 Prozent sei die Familiensprache nicht Deutsch. Da sich das Angebot an bildungsbenachteiligte Familien richte, würden diese Zahlen einen Eindruck vom tatsächlichen Bedarf geben.

Von Armut betroffene Familien seien aber nicht die einzigen, die von der angebotenen Elternbegleitung profitieren. Viele Eltern seien isoliert, fühlen sich alleine. „Ihnen fehlt das Dorf, das man früher hatte, um ein Kind großzuziehen“, erklärt Projektkoordinatorin Elisa Michel am Dienstag. Das berichtet auch Tanja Loibl.

BunBundesministerin Karin Prien (gestikulierend) spricht mit Vemit Erziehungsexpetrinnen und -experten im Haus der Familie. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die zweifache Mutter nutzt das Angebot im Haus der Familie gern und erzählt Prien von ihren Erfahrungen: „Beim ersten Kind hatte ich kein Netzwerk, man ist sozial isoliert und überfordert. Durch den Mini-Kindergarten bin ich ins Haus der Familie gekommen“.

Die Mitarbeitenden sind mit Schulen vernetzt

Durch solche niederschwelligen Angebote kommen viele Eltern ins Haus der Familie. „Um die Eltern zu erreichen, gibt es beispielsweise die Formularhilfe. Aber auch bei allen anderen Angeboten wie dem Mittagessen bin ich greifbar und kann Kontakte knüpfen“, berichtet Elternbegleiterin Ou Jiao Whang. Auch Veranstaltungen wie Stadtfeste seien hierfür gut geeignet. Darüber hinaus seien die Mitarbeitenden auch mit Schulen vernetzt und würden hier mit Eltern ins Gespräch kommen.

Dass dieser Ansatz funktioniert, sehen die Fachleute an vielen Praxisbeispielen: „Eine Kollegin hat mit einer Mutter zusammengearbeitet, die irgendwann gefragt hat, ob sie sie zum Elternabend begleitet. Früher wäre das für diese Frau undenkbar gewesen, den Elternabend zu besuchen“. Andere Eltern haben sich in Netzwerken zusammenschließen können – so habe eine Mutter schließlich einen Sportkurs für ihr Kind durch Empfehlungen bekommen.

300 Familien haben von der Unterstützung profitiert

Solche kleinen und großen Erfolge erleben die Mitarbeitenden täglich, wie sie erzählen. Insgesamt 300 Familien habe man schon helfen können. Und eine bundesweite Elternbefragung unter rund 700 teilnehmenden Eltern bei den insgesamt 67 Standorten des Programms belegt, dass 95,4 Prozent der Eltern, die an dem Programm teilgenommen haben, damit zufrieden sind. 93,1 Prozent der Eltern gaben an, dass ihnen die Angebote helfen, ihr Kind besser zu fördern.

Am Ende sind es die Kinder, die von der Elternbegleitung profitieren. Denn: „Bildung beginnt nicht im Grundschulalter, die Familie ist der wichtigste Bildungsort“, so die Projektverantwortlichen. Diese Einschätzung teilt auch Bundesfamilienministerin Karin Prien. „In allen Themen sind wir an der Schule dran. Aber wesentliche Grundlagen werden früher gelegt. Die können wir nicht ausblenden. In den frühkindlichen Bereich muss investiert werden. Aber dafür muss auch in der Gesellschaft ein Umdenken stattfinden“, sagte sie beim Besuch in Bad Cannstatt. Für Prien spielt dabei die Elternbildung eine zentrale Rolle. „Die Mütter und ihre Bildung, das ist der Schlüssel“, sagt sie.

Der Wunsch: Familienbildung soll gestärkt werden

Die Erfahrungen in Bad Cannstatt zeigen, dass Elternbegleitung vor allem dort gelingt, wo Familien niedrigschwellige Anlaufstellen finden und persönliche Beziehungen entstehen. Dennoch bleibt für Projektkoordinatorin Michel immer ein Wermutstropfen: „Wir arbeiten nur an der Oberfläche“, sagt sie. Und weiter: „Man hat das Gefühl, man arbeitet an den Auswirkungen, nicht am Problem“. Ihr Fazit über den Besuch von Bundesfamilienministerin fällt dennoch durchweg positiv aus: „Der Tag mit Frau Prien war gut, wir hatten gute Gespräche auf Augenhöhe und sie war sehr interessiert, hat viele Rückfragen gestellt.“ Nun bleibt die Hoffnung der Mitarbeitenden, dass die Politikerin einige Eindrücke mit nach Berlin nimmt und – so der Wunsch – die Familienbildung auf lange Sicht gestärkt wird.