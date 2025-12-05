Überfall in Supermarkt: „War ein Schock“ – Mutter von drei Kindern geht nicht mehr allein aus dem Haus

Viele Menschen werden Opfer von Straftaten oder Unfällen – und brauchen Hilfe. Die Beratungsstellen des Vereins Seehaus kommen kaum hinterher. Die Fälle sind oft tragisch.
Die junge Frau ist sichtlich nervös. Sammy Neumann, die eigentlich anders heißt, sitzt in der Rosenbergstraße in Stuttgart in einem nüchternen Büro. Auf dem Tisch sind zahlreiche Karten verteilt. Sie zeigen verschiedene Emotionen. Drei soll sie auswählen, die ihr früheres Leben beschreiben. Zu „Liebe“ greift sie, „Freude“ und „Entspannung“. Die junge Stuttgarterin hat ein normales Leben geführt mit ihrem Mann, ihren drei kleinen Kindern, Freunden und einem Job an der Kasse im Supermarkt.