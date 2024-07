Warum sich Hautpilz in Barbershops rasant verbreitet

Schädliche Pilze Warum Pilze Deutschlands Wälder bedrohen

Rund 90 Milliarden Bäume wachsen in Deutschlands Wäldern. Doch den meisten von ihnen geht es schlecht. Pilze greifen die von klimatischen Extremen geschwächten Bäume von innen an. Eine Freiburger Wissenschaftlerin will den gestressten Wäldern helfen – ausgerechnet durch Pilze.