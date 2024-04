1 Der Geldtransporter eines Dienstleisters vor der Göppinger Postbank-Filiale: Die Bank füllt und leert ihre Automaten nicht selbst, sie hat diese Aufgabe an einen Wertlogistiker abgegeben. Foto: Giacinto Carlucci

Ein Kunde zahlt einen hohen Betrag bei der Göppinger Postbank ein und bekommt eine Fehlermeldung. Das Geld ist spurlos verschwunden. Fast drei Wochen lang gibt es keinerlei Informationen.











Und plötzlich war das Geld weg: 9800 Euro hat ein Mann aus einer Schurwaldgemeinde am 28. März in bar an einem Automaten der Postbank in Göppingen eingezahlt. Der schluckte das Geld und druckte einen Beleg. Doch was darauf geschrieben stand, war nicht das, was der Kunde erwartet hatte – denn eine Quittung über den einbezahlten Betrag war es nicht. Erstaunt las der Mann: „Die Einzahlung konnte nicht verarbeitet werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre Kundenbetreuung!“