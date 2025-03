Stuttgarter Missbrauchsfall bei „Aktenzeichen XY“: Kind in Hecke gezerrt – Tatverdächtiger festgenommen

1 Am Freitag konnte die Polizei in Wiesloch einen Tatverdächtigen festnehmen. Er kam in U-Haft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Achtjährige wird im Sommer 2024 in Stuttgart-Weilimdorf in ein Gebüsch gezerrt und sexuell missbraucht. Nun haben die Ermittler einen 29-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird eine weitere Tat vorgeworfen.











Ein Übergriff im Weilimdorfer Stadtteil Wolfbusch hat bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, selbst in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ wurde Mitte Februar über den Fall der Achtjährigen berichtet, die offenbar am helllichten Tag von einem Mann sexuell missbraucht worden war. Nun ist die Tat offenbar aufgeklärt. Am Freitagnachmittag haben die Ermittler der Kriminalpolizei Stuttgart und Karlsruhe einen 29-Jährigen in Wiesloch festgenommen. Am Samstag kam der Verdächtige in Untersuchungshaft.