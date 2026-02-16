Über 10.000 Euro: Märklin-Bahn im Wacken-Design wird versteigert – „mehr als eine Modelleisenbahn“

Der „Teufelszug“ von Märklin, bekannt vom Wacken Open Air, wird online versteigert – schon mehrere Tausend Euro sind geboten. Es handelt sich um eine Charity-Auktion.
Vom Wacken Open Air in den Sammlerschrank? Der „Teufelszug“ vom Modelleisenbahnunternehmen Märklin aus Göppingen wird derzeit auf Catawiki versteigert. Nach eigene Angaben handelt es sich dabei um den führenden Online-Marktplatz für besondere Objekte. Das Einzelstück des Traditionsunternehmens aus Göppingen ist rund drei Meter lang. Im vergangenen Jahr war es vier Tage lang auf dem größten Heavy-Metal-Musikfestival der Welt ausgestellt.