Herr Lindenberg, was ist damals eigentlich in Sindelfingen passiert?

1 Alter weiser Mann, statt alter weißer Mann: Udo Lindenberg Foto: Warner/Tine Acke

Was in Sindelfingen passiert, bleibt in Sindelfingen? Im Interview spricht er über Putin, Selenskyj, den ESC – und Orgien auf der Bühne.









Was würde Udo Lindenberg Putin sagen? Was hält er von Selenskyj? Will er lieber die Ehre des deutschen Pop beim ESC retten oder eine zweite Karriere als Politiker starten? Und was passierte 1981 wirklich auf der Bühne der Sindelfinger Messehalle? All diese Fragen beantwortet der 76-Jährige, der mit seinem Panikorchester am Wochenende zweimal in der Stuttgarter Schleyerhalle auftritt.