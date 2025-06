U19-EM in Rumänien: 5:6! Deutsche U19 scheitert im Halbfinale an Spanien

1 Maximilian Herwerth vom VfB Stuttgart scheitert mit der U19 im EM-Halbfinale an Spanien. Foto: IMAGO/Alexandra Fechete

Die deutsche U19 hat bei der EM das Finale dramatisch verpasst. Das Team um die VfB-Spieler Maxi Herwerth und Jarzinho Malanga verliert nach einem Torfestival gegen Spanien.











Was für ein Spiel in Bukarest! Die deutsche U19 hat bei der Europameisterschaft in Rumänien das Finale auf bittere Weise verpasst. Das Team um die beiden VfB-Spieler Maximilian Herwerth (Startelf) und Jarzinho Malanga (wurde in der 96. Minute eingewechselt) verlor am Montagabend gegen Spanien in einem dramatischen Spiel mit 5:6 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Spanien trifft im Finale am Donnerstag (21 Uhr) in Bukarest nun auf die Niederlande oder Gastgeber Rumänien.