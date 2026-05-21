U17-Team des VfB: Bayern-Shootingstar Lennart Karl wäre fast beim VfB Stuttgart gelandet

Lennart Karl hätte fast beim VfB Stuttgart gespielt. Warum sich der junge Bayern-Profi letztlich anders entschied, erzählt Fußball-Trainer Markus Fiedler.
Bundesliga-Shootingstar Lennart Karl vom FC Bayern München stand offenbar kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart. „Mit einem Fuß war er nämlich schon in meinem U17-Team beim VfB“, sagte der damalige Nachwuchstrainer der Schwaben, Markus Fiedler, dem „Münchner Merkur“ vor dem Finale im DFB-Pokal zwischen den Stuttgartern und dem deutschen Rekordmeister am Samstag (20.00 Uhr/Sky und ARD).