U-19-Finale gegen HC Erlangen: Vom Konzept zur Krönung: JANO Filder kämpft um deutsche Meisterschaft

1 Linus Schmid steigt hoch und wirft aus dem Rückraum im Halbfinalspiel gegen den SC DHfK Leipzig – nun geht es im Finale für JANO Filder gegen den HC Erlangen. Foto: IMAGO/Eibner

Jano Ostfildern kämpft gegen den HC Erlangen um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft. Es sind die Früchte eines Kinderhandball-Konzepts, das vor knapp zehn Jahren entstand.











Die Tickets für das Final-Hinspiel um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft waren ruckzuck weg. Die JANO Filder empfängt am Sonntag (16 Uhr) den HC Erlangen in der ausverkauften Sporthalle 1 in Nellingen. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 31. Mai (19.30 Uhr) in Erlangen. „Es herrscht eine riesige Euphorie“, sagt der Sportliche Leiter Heiko Waidelich.