U-17-Coach des VfB Stuttgart: Daniel Jungwirth auf dem Sprung zum SSV Ulm 1846

Der SSV Ulm 1846 stellt sich im Sommer neu auf. Trainer soll nach Informationen unserer Redaktion Daniel Jungwirth werden, zwei weitere Namen aus der Region sind in Ulm ein Thema.

Beim Noch-Fußball-Drittligisten SSV Ulm 1846 steht die Weichenstellung für die neue Saison vor dem Abschluss. Nach Informationen unserer Redaktion soll Daniel Jungwirth, U-17-Trainer des VfB Stuttgart, ab Sommer Nachfolger von Chefcoach Pavel Dotchev werden. Der 44-jährige Jungwirth arbeitet seit April 2024 bei den Weiß-Roten und war auch beim Regionalligisten SV Sandhausen ein Thema. Sein Nachfolger beim VfB könnte U-16-Coach Andreas Weinberger werden.

Murat Isik hört am Saisonende als Trainer der TSG Balingen auf. Foto: Baumann/Alexander Keppler Noch nicht endgültig geklärt ist, wer neuer Sportchef in Ulm wird. Die Vorstellung war für diesen Dienstag geplant. Gehandelt werden unter anderem Jürgen Luginger (zuletzt 1. FC Saarbrücken) und Murat Isik, der gute Karten haben soll. Der 50-jährige ehemalige VfB-Jugendcoach (2015 bis 2020) trainiert aktuell den Regionalliga-Vorletzten TSG Balingen. Sein Abschied beim Absteiger in die Oberliga am Saisonende steht schon länger fest.

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Gemeinsam könnte das Duo den Neuaufbau beim SSV 1846 in der Regionalliga vorantreiben, der Doppel-Abstieg aus der zweiten Liga ist nur noch theoretisch zu verhindern. Die Spatzen planen, vor allem mit Spielern aus der Region, wieder Schritt für Schritt nach oben zu kommen.

Zudem wird vor dem Heimspiel am kommenden Samstag (16.30 Uhr) gegen Viktoria Köln Mario Estasi bei den Ulmern als Kaderplaner gehandelt, diese Tätigkeit übt aktuell Michael Clemens aus. Estasi steht derzeit beim Regionalliga-Zweiten SGV Freiberg als Sportlicher Leiter unter Vertrag, der 52-Jährige ehemalige Regionalligaspieler der TSF Ditzingen übt diese Tätigkeit nebenberuflich aus.