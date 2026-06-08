Twilight-Star jubelt: Taylor Lautner und seine Ehefrau verraten das Babygeschlecht

Taylor Lautner (34) und seine Frau Tay (29) saßen auf dem Sofa, ein Laptop vor sich, Augen geschlossen - und wussten noch nicht, ob sie bald Eltern einer Tochter oder eines Sohnes werden würden. Am Sonntag teilten die beiden diesen intimen Augenblick mit ihren Followern: In einem gemeinsamen Instagram-Reel war das Gender-Reveal ihres ersten Kindes in Echtzeit zu sehen. "Unser kleines Geheimnis gehört jetzt euch", schrieben die beiden darunter.

Die Prozedur vor dem großen Moment zog sich hin. Die Website, über die das Geschlecht enthüllt wurde, fragte das Paar offenbar gleich dreimal, ob es wirklich bereit sei. "Oh mein Gott, das sind ganz schön viele Schritte", stöhnte Taylor laut im Video. Tay quittierte das mit einem Lächeln: "Die setzen auf sehr große Vorsichtsmaßnahmen."

Beim dritten Klick flüsterte der Schauspieler seiner Frau noch ein "Ich liebe dich" zu - dann erschien das Ergebnis auf dem Computerbildschirm. Was folgte, war pure, ungefilterte Freude: Taylor warf die Arme hoch, schrie auf, Tay schlug die Hände vors Gesicht und weinte. Danach zog er sie in eine Umarmung und sagte: "Wir haben es geschafft." Für die Fans schrieben die beiden in großen Buchstaben über das Video "Girl".

"Dieser Traum ist wahr geworden"

Noch am selben Tag meldete sich der "Twilight"-Star in seiner Instagram-Story zu Wort - und ließ tief in seine Gefühlswelt blicken. "Mein Traum war es immer, ein Mädchen-Papa zu werden", schrieb er. Zur Begründung führte er an, dass alle seine Hunde weiblich gewesen seien, seine engsten Freunde Frauen seien, sein einziges Geschwister eine jüngere Schwester sei und seine Mutter eine prägende Kraft in seinem Leben darstelle. "Tay ist mein liebster Mensch auf der ganzen Welt - und sie ist zufällig auch ein Mädchen."

Im weiteren Verlauf seiner Story wurde Lautner noch persönlicher. Er habe sich zwar vor allem ein gesundes Baby gewünscht, "aber tief in mir drin war das hier der Moment, von dem ich geträumt habe. Das Gewicht, das in diesem Moment von meinen Schultern fiel, war wie nichts, das ich je zuvor gespürt habe", schrieb er. Und weiter: "Tay ist die stärkste Person, die ich kenne, und mein Held. Ich kann es kaum erwarten, dieses kleine Mädchen in unsere Welt zu begrüßen. Team Mädchen!"

Das Paar hatte seine Beziehung 2018 öffentlich gemacht und im November 2022 geheiratet. Die Schwangerschaft gaben die beiden am 26. März bekannt. Sie scherzten in dem Post: "Was ist besser als zwei Taylor Lautner?" Beide heißen offiziell Taylor Lautner. Sie nutzt aber häufig den Spitznamen Tay, wie etwa auf ihrem Instagram-Account.