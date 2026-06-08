Twilight-Star jubelt: Taylor Lautner und seine Ehefrau verraten das Babygeschlecht

Taylor Lautner und seine Frau Tay haben in einem emotionalen Instagram-Clip das Geschlecht ihres ersten Kindes enthüllt. Der "Twilight"-Star brach in Jubelschreie aus.
Taylor Lautner (34) und seine Frau Tay (29) saßen auf dem Sofa, ein Laptop vor sich, Augen geschlossen - und wussten noch nicht, ob sie bald Eltern einer Tochter oder eines Sohnes werden würden. Am Sonntag teilten die beiden diesen intimen Augenblick mit ihren Followern: In einem gemeinsamen Instagram-Reel war das Gender-Reveal ihres ersten Kindes in Echtzeit zu sehen. "Unser kleines Geheimnis gehört jetzt euch", schrieben die beiden darunter.