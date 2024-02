TVB Stuttgart: Verdacht bestätigt: Kreuzbandriss bei Max Häfner

1 TVB-Regisseur Max Häfner wird nach seiner Knieverletzung auch mit Hilfe von Melsungens Adrian Sipos (Mi.) vom Feld getragen – er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Foto: imago//Marco Wolf

Spielmacher Max Häfner verletzt sich im Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart gegen die MT Melsungen schwer am Knie. Am Freitag kommt die exakte Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandrisses.











Es waren 40 Minuten gespielt. Der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart führte am Donnerstagabend vor den 4286 Zuschauern in der Porsche-Arena gegen die MT Melsungen mit 20:18. Da trat Max Häfner einem Gegenspieler aus Versehen auf den Fuß, verdrehte sich dabei das Knie, humpelte noch ein paar Meter und blieb dann mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. „Das ist extrem bitter, die Verletzung trübt die Freude über den Sieg gewaltig. Max hat sich im letzten halben Jahr super weiterentwickelt und zählt für mich mit den gezeigten Leistungen zu den Top-Fünf-Spielmachern der Liga“, sagte Trainer Michael Schweikardt nach dem 33:31 (12:14) gegen den Tabellenfünften. In der Kabine herrschte trotz der zwei gewonnenen Punkte eine niedergeschlagene Stimmung.