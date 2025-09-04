TVB Stuttgart in Flensburg: Grgic gegen Grgic – Familien-Duell feiert Premiere

An diesem Donnerstag spielt der TVB Stuttgart bei der SG Flensburg-Handewitt. Es ist auch das Vater-Sohn-Duell von TVB-Co-Trainer Danijel Grgic und SG-Neuzugang Marko Grgic.
Es wird eine Premiere. Noch nie standen sich Danijel Grgic (48) und sein Sohn Marko (21) als Gegner gegenüber. „Ich spiele ja nicht, wir kommen uns auf dem Feld nicht in die Quere. Von daher wird es bestimmt nicht so schlimm“, sagt Danijel Grgic mit einem Schmunzeln. Er ist Co-Trainer beim TVB Stuttgart, Marko spielt für die SG Flensburg-Handewitt. An diesem Donnerstag (20 Uhr) treffen die beiden Teams in der Handball-Bundesliga in Flensburg aufeinander.