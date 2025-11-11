TVB Stuttgart in Eisenach: So sieht Ivan Snajder das Duell bei seinem Ex-Club

Ivan Snajder spielte sechs Jahre beim ThSV Eisenach, ehe er mit dem Trainerduo Kaufmann/Grgic und Simone Mengon zum TVB Stuttgart wechselte. Vor dem direkten Duell äußert er sich.
Vier Ex-Eisenacher gibt es beim TVB Stuttgart. Weder das Trainerduo Misha Kaufmann/Danijel Grgic noch Spielmacher Simone Mengon kommen aber auf sechs Jahre beim ThSV, so wie das bei Ivan Snajder (28) der Fall ist. Vor dem Handball-Bundesligaspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Werner-Aßmann-Halle) spricht der Linksaußen über das brisante Duell.