TVB Stuttgart gegen Frisch Auf: Starke junge Wilde – schwache Kulisse

Das 28:28 im Handball-Derby zwischen dem TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen bringt für beide Teams wichtige Erkenntnisse. Die magere Zuschauerresonanz wirft Fragen auf.
Als der öffentliche Teil vorbei war, wurde Misha Kaufmann deutlicher: „Wenn das ein Siebenmeter war, fress ich einen Besen“, sagte der Trainer des TVB Stuttgart eine halbe Stunde nach Ende des Handball-Derbys gegen Frisch Auf Göppingen. Der strittige Siebenmeter, den der Schweizer ansprach, hatte Marcel Schiller nervenstark mit der letzten Aktion des Spiels zum 28:28 (13:13) verwandelt. Für ihre Entscheidung hatten die Schiedsrichter den Videobeweis zu Rate gezogen.