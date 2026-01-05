TV-Vorschau 2026: Das sind die Show-Highlights des Jahres

Das TV-Jahr 2026 hält zahlreiche bekannte Formate wie "WSMDS", "GNTM", "DSDS" oder das Dschungelcamp bereit. Doch auch Ableger bekannter Sendungen und neue Showideen gehen erstmals an den Start.

Wenn sich im Dschungel wieder Promis ihren Ängsten stellen, Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel" nach dem nächsten Laufsteg-Talent sucht und bei "Deutschland sucht den Superstar" die großen Stimmen um den Sieg kämpfen, ist klar: Die Show-Saison 2026 ist eröffnet. Welche weiteren TV-Show-Highlights warten auf die Zuschauer?

"Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" Gleich zum Jahresanfang wartet ein Quizshow-Highlight: Ab 5. Januar kämpfen Kandidatinnen und Kandidaten der 3-Millionen-Euro Woche bei "Wer wird Millionär?" an vier aufeinanderfolgenden Abenden ab 20:15 Uhr um den Einzug ins große Finale.

Zum zehnten Mal gibt es dann am Freitag (9. Januar) bereits die Chance auf den höchsten Gewinn in der "WWM"-Geschichte. Das Konzept der Spezialwoche hat sich bewährt. Allerdings hat bislang noch niemand den Höchstgewinn von drei Millionen Euro einstreichen können.

"Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"

Am Freitag, dem 23. Januar 2026, fällt der Startschuss für die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die Erfolgsshow flimmert wieder täglich um 20:15 Uhr live aus dem australischen Dschungel über die Bildschirme (auch auf RTL+). Das große Finale steigt dann am Sonntag, dem 8. Februar.

Am Tag danach kommen wie gewohnt alle Kandidatinnen und Kandidaten zum "Großen Wiedersehen" im Baumhaus zusammen. Am 22. Februar folgt mit "Das Nachspiel" eine weitere Sendung, in der noch einmal mit der Zeit im Dschungel abgerechnet wird. Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) führen erneut durch den 17-tägigen Dschungel-Marathon sowie das Wiedersehen und das Nachspiel, auch Dr. Bob (75) ist selbstverständlich wieder mit von der Partie.

"Germany's next Topmodel"

2026 steht die 21. Staffel "Germany's next Topmodel" an. Nachdem Moritz Rüdiger und Daniela Djokic die Jubiläumsstaffel 2025 gewonnen haben, wird Heidi Klum (52) auch dieses Mal auf die Suche nach den besten Nachwuchsmodels gehen. Dass Klum auch wieder männliche Models sucht, steht bereits fest. Die Elevator Boys, Frauenschwarm Michele Morrone, Choreografin Nikeata Thompson und Model Lottie Moss sollen als Juroren dabei sein.

Bei dieser TV-Präsenz bleibt es nicht für Klum. "ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Doku über Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry mit dem Titel 'On & Off the Catwalk - by Heidi Klum'", bestätigte der Sender im November der Nachrichtenagentur spot on news.

"Deutschland sucht den Superstar"

Im Frühjahr 2026 kehrt das Castingshow-Urgestein "DSDS" zurück. Neben Legende Dieter Bohlen (71) werden in der kommenden 22. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" Rapper Bushido (47) und Ballermann-Sängerin Isi Glück (34) Platz nehmen. Damit wird die Jury von vier auf drei Mitglieder abgespeckt.

"In einer Zeit, in der sich alles schnell verändert, will ich helfen, echte Stimmen zu finden - Menschen mit Geschichten, mit Kämpfen, mit Herz", gab Bushido zu seinem Posten an. Rund 30 Kandidatinnen und Kandidaten haben es durch die Casting-Runde in Köln geschafft. Der Recall fand vom 18. bis 22. November 2025 im Europa-Park statt.

"Wer stiehlt mir die Show?"

Die elfte Staffel der Primetime-Quizshow "Wer stiehlt mir die Show?" mit Moderator Joko Winterscheidt (46) steht an. Winterscheidt muss sich auf Promis mit Expertise aus drei verschiedenen Gebieten gefasst machen. Denn ihm wollen Ex-Tennisspielerin Andrea Petković (38), Kabarettist Till Reiners (40) und Sänger Nico Santos (32) die Show streitig machen.

Hinzukommt wie gewohnt in jeder Folge ein Zuschauer oder eine Zuschauerin als Wildcard-Kandidat. Auch die neue Staffel umfasst sechs Folgen, die von Florida Entertainment GmbH für ProSieben und Joyn produziert werden. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2026 angekündigt.

"The Voice Kids"

Die neue Staffel "The Voice Kids" (Sat.1) startet ebenfalls im Frühjahr. Im Coach-Team sind neben Rückkehrer Álvaro Soler auch Musikerkollege Michael Patrick Kelly, Sängerin Leony und das Duo He/ro, bestehend aus den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann.

"Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen", erklärte Leony (28) im Interview mit spot on news im November 2025. Es sei eine Ehre, "denn das ist eine ganz tolle Sendung. Ich liebe sie, aber vor allem liebe ich Kinder und Musik. Besser kann es also gar nicht sein. Ich bin ganz gespannt auf die neue Herausforderung." Sie habe gehofft, "dass ich mal auf dem Stuhl Platz nehmen darf. Meine Träume sind immer relativ groß, deswegen habe ich nie aufgegeben, dran zu glauben."

Nicht mehr mit dabei sein wird Moderator Thore Schölermann (41). Er erklärte spot on news: "Er fällt mir schwer, wenn ich an die Kids denke. Aber er fällt mir leicht, wenn ich an das denke, was kommt. Und ich habe ein wildes, neues Jahr vor mir. Deshalb ist alles gut so, wie es ist. Alles hat seine Zeit."

"Staying Alive - Stars singen mit Legenden"

Schölermann geht dafür mit einem neuen Musikformat an den Start, das 2026 gezeigt werden soll: "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" (ProSieben). Das Konzept sieht vor, dass aktuelle Musikstars auf ikonische Künstler treffen. Samu Haber, die No Angels, Álvaro Soler und Sasha treten in Duetten mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury auf. Möglich macht das modernste Technik, die die verstorbenen Musiklegenden zurück auf die Bühne holt.

"Das wird crazy", erklärte Schölermann im Gespräch mit spot on news. "Das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora, die da geöffnet wird. Mit KI, die Legenden auf die Bühne zurückbringt, die eigentlich gar nicht mehr leben. Das wird eine supergeile, crazy Musikshow. Ich habe mit Elvis auf der Bühne gesprochen, ich habe mit Whitney Houston gesprochen - das sagt schon alles. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich die mal im Interview neben mir habe."

"Promi Taste"

Im Frühjahr 2026 feiert die Promi-Version der Kochshow "The Taste" ihre Premiere. Insgesamt sind zwölf Prominente dabei. Neben Jan Hofer und Martina Voss-Tecklenburg wagen sich Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, Reality-Star Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel und Schauspieler und Moderator Jochen Schropp an den Herd.

Ihnen zur Seite stehen die Starköche Alexander Herrmann, Alexander Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin. Sieben Folgen der Sendung wurden angekündigt, moderiert wird die Show von Angelina Kirsch.

"Eurovision Song Contest"

Die drei Live-Shows des ESC 2026 steigen am 12., 14. und 16. Mai in Wien. Damit ist die österreichische Hauptstadt nach 1967 und 2015 erneut Austragungsort des Musikwettbewerbs. Beim ESC-Finale 2025 in Basel setzte sich der Wiener Countertenor JJ, gebürtig Johannes Pietsch, mit einer stimmgewaltigen Performance durch.

In der Schweiz moderierte unter anderem Hazel Brugger, die sich auch den ESC in Wien nicht entgehen lassen will, wie sie im Interview mit spot on news verriet. "Auf jeden Fall" wolle sie dabei sein. "Wenn ich noch ein Hotelzimmer in Wien kriege", witzelte sie. "Es ist geplant, aber noch nicht gebucht - ihr habt keine Ahnung, wie chaotisch mein Leben ist."

Der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest wird ohne den Chefjuror von 2025 Stefan Raab gesucht. Der SWR übernimmt 2026 erstmalig die Betreuung des Eurovision Song Contest. Zuvor lag die Federführung für den ESC beinahe 30 Jahre lang beim Norddeutschen Rundfunk (NDR). Das Finale des deutschen Vorentscheids steigt am 28. Februar.

Reality-TV 2026

Die Reality-Fans können sich ebenfalls freuen, zahlreiche Formate werden 2026 weitergehen, darunter die zweite Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" (RTL+), in der unter anderem Kader Loth (52) mit dabei ist. "Promis unter Palmen" (Sat.1) geht im Frühjahr 2026 in die vierte Staffel, unter den zwölf Kandidaten ist etwa "Das Boot"-Star und Krimi-Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (69).

Sat.1 hat zudem neue Staffeln von "Villa der Versuchung" und "Promi Big Brother" angekündigt. Auf Joyn wird unter anderem die zweite Staffel "The Power" und die neue die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" zu sehen sein. Für das Format geht es unter anderem für Lilly Becker (49) und Joey Kelly (53) in den brasilianischen Urwald.

"Prominent getrennt" bekommt 2026 ein Spin-off auf RTL+: In "Prominent verwandt" müssen sich dieses Mal Söhne und Töchter mit Mutter oder Vater als starkes Team beweisen. Bei den Datingshows kehrt unter anderem "First Dates Hotel" zurück. Das Original "First Dates - Ein Tisch für Zwei" legte Ende 2025 eine Drehpause ein, Folgen für 2026 wurden bereits vorproduziert. Gastgeber Roland Trettl (54) erklärte dazu im Interview mit spot on news: "Mir wird auch ohne 'First Dates'-Dreharbeiten einiges einfallen und ich freue mich auch einfach auf ein paar Monate mit Drehpause. Solange es da draußen Single-Menschen gibt, wird es 'First Dates' aber geben."