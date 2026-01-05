TV-Vorschau 2026: Das sind die Show-Highlights des Jahres

Das TV-Jahr 2026 hält zahlreiche bekannte Formate wie "WSMDS", "GNTM", "DSDS" oder das Dschungelcamp bereit. Doch auch Ableger bekannter Sendungen und neue Showideen gehen erstmals an den Start.
Wenn sich im Dschungel wieder Promis ihren Ängsten stellen, Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel" nach dem nächsten Laufsteg-Talent sucht und bei "Deutschland sucht den Superstar" die großen Stimmen um den Sieg kämpfen, ist klar: Die Show-Saison 2026 ist eröffnet. Welche weiteren TV-Show-Highlights warten auf die Zuschauer?