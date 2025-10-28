TV-Tipps heute (Dienstag)

Die Anwältin Heiland (Das Erste) geht verdächtigen Dienstreisen nach. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) läuft ein Streit zwischen Sarah-Joelle und Ersin aus dem Ruder. In "Der Auftrag" (ZDFneo) flieht ein Jugendlicher vor einem Gangsterboss.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Hexenjagd, Anwaltsserie
Romy (Christina Athenstädt) übernimmt die Verteidigung von Dr. Monika Gross-Zeder (Ulrike Hübschmann), die mittlerweile die Denkmalschutzbehörde Berlins leitet. Sie verantwortet unter anderem die Zitadelle Spandau, eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Nach einer Durchsuchung ihrer Büroräume steht der Verdacht der Vorteilsnahme im Raum. Was hinter den Anschuldigungen steckt, bleibt zunächst unklar. Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittlungen ausgelöst. Romy fragt sich, ob die häufigen Dienstreisen oder die teure Sanierung des Festungswalls Auslöser der Untersuchung sein könnten.