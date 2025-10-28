TV-Tipps heute (Dienstag)

Die Anwältin Heiland (Das Erste) geht verdächtigen Dienstreisen nach. Im "Sommerhaus der Stars" (RTL) läuft ein Streit zwischen Sarah-Joelle und Ersin aus dem Ruder. In "Der Auftrag" (ZDFneo) flieht ein Jugendlicher vor einem Gangsterboss.

Romy (Christina Athenstädt) übernimmt die Verteidigung von Dr. Monika Gross-Zeder (Ulrike Hübschmann), die mittlerweile die Denkmalschutzbehörde Berlins leitet. Sie verantwortet unter anderem die Zitadelle Spandau, eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Nach einer Durchsuchung ihrer Büroräume steht der Verdacht der Vorteilsnahme im Raum. Was hinter den Anschuldigungen steckt, bleibt zunächst unklar. Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittlungen ausgelöst. Romy fragt sich, ob die häufigen Dienstreisen oder die teure Sanierung des Festungswalls Auslöser der Untersuchung sein könnten.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, Show Zwischen Sarah-Joelle und Ersin kommt es zu einem heftigen Streit, der zu eskalieren droht. Tränen und gegenseitige Vorwürfe bringen ihre Beziehung an den Rand des Zusammenbruchs. Durch Jochen entsteht ein weiterer Konflikt, der das Sommerhaus in zwei Lager teilt. Auch zwischen Edda und Micha fliegen die Fetzen. Aus einer harmlosen Frage nach der Zufriedenheit in ihrer Partnerschaft wird ein ernster Streit, der für beide weitreichende Folgen hat.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Auftrag, Krimidrama

Der 16-jährige Miki Witt (Aaron Hilmer) wird zufällig Zeuge eines Mordes: Der libanesische Gangsterboss Ahmed Sayed (Timur Isik) tötet einen verdeckten Ermittler des LKA. Miki kann nur knapp entkommen, während Sayed alles versucht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Um seine Sicherheit zu gewährleisten, wird Miki in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. LKA-Leiter Decker (Johannes Allmayer) vermutet einen Verräter in den eigenen Reihen und stellt ein neues Team zusammen, das Miki beschützen soll.

20:15 Uhr, ZDFneo, Stralsund: Der lange Schatten, Krimi

Für Kommissarin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) ist die neue Stelle bei der Polizei ein wichtiger Neuanfang. Ihr unkonventioneller Stil und der Job sind die einzige Konstante in ihrem Leben. Schon der erste Fall zieht sie in den Bann: Zwei Teenager-Schwestern werden vermisst. Für ihren Vorgesetzten Karl Hidde (Alexander Held) und Kollegen Karim Uthman (Karim Günes) ist das zunächst kein Grund zur Sorge. Doch Jule hat ein ungutes Gefühl - und kurz darauf wird eine der Schwestern tot aufgefunden. (spot)

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Ein Kuss zu viel, Krankenhausserie

Dr. Kathrin Globisch (Helena Pieske) freut sich auf einen Tanzabend mit Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann). Doch Roland sagt kurzfristig ab, angeblich wegen einer Operation. Enttäuscht lädt Kathrin ihren ehemaligen Jugendfreund David Schrader (Thure Riefenstein) ein. Der gemeinsame Abend nimmt eine unerwartete Wendung und bleibt nicht ohne Folgen.