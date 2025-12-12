In einer aufwendig produzierten ARD-Serie über die Geschwister Mozart stellt Maria Anna ihren berühmten Bruder Wolfgang in den Schatten.
Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, deren Rolle in der Kunst gern auf die einer Muse reduziert wird. Aber wer hätte gedacht, dass Maria Anna Mozart ähnlich genial war wie ihr weltberühmter Bruder? Tatsächlich würde heute womöglich kein Hahn mehr nach Wolfgang Amadeus krähen, wenn seine ältere Schwester ihm nicht immer wieder aus der Patsche geholfen hätte, weil er im Laudanum-Rausch keine Note mehr zu Papier bringen konnte.