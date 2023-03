1 97 Kilo brachte Patrick Galle bei seinem Sieg im Vorjahr auf die Waage. Foto:

Patrick Galle aus Plüderhausen, Gewinner 2022 der TV-Abnehm-Show „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“, hat wieder ein paar Pfunde mehr auf den Rippen. Doch der 26-Jährige will bis zum Sommer wieder in Form kommen.









Patrick Galle ist wieder dreistellig, und das wurmt den „Biggest Loser“ des Jahres 2022 gewaltig. 112 Kilogramm bei einer Größe von 1,83 Metern bringt der 26-Jährige gerade auf die Waage. „Ich arbeite daran, wieder unter 100 Kilo zu kommen. Das ist mein Ziel bis zum Sommer“, sagt der junge Mann aus Plüderhausen, der im vergangenen Jahr der Sieger der Fernseh-Abnehmshow beim Sender Sat.1 war.

Die aktuelle Staffel von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ mit neuen Schwergewichten ist Anfang Februar gestartet und läuft bis Mai im Fernsehen. Patrick Galle schaut sich die Folgen mit großem Interesse und viel Empathie an. Er leidet mit den Kandidatinnen und Kandidaten und drückt allen die Daumen, dass sie durchhalten und es schaffen, ihr Leben zu ändern. So wie er. Dass der Weg nicht einfach ist, weiß er, und die Teilnehmer mit dem größten Gewicht hätten es am schwersten. „Es kommen Tage, da arbeitet und fastet man, aber das Gewicht auf der Waage stagniert. Das ist die schwierigste Phase beim Abnehmen, aber da muss man durch und vor allem dranbleiben.“

Nach sechs Monaten das Gewicht praktisch halbiert

Mit 191,4 Kilogramm war Patrick Galle im August 2021 mit 19 anderen Schwergewichten beiderlei Geschlechts in das telegene Abspeck-Camp auf der griechischen Insel Naxos eingezogen. Nach sechs Monaten hatte sich der Plüderhausener nahezu halbiert. Der „Biggest Loser“ war 97 Kilo leicht und um 50 000 Euro Siegprämie schwerer. Die Teilnahme an der Show, sagt Patrick Galle, habe sein Leben nachhaltig verändert – und seine Ernährungsgewohnheiten. „Heute esse ich öfter gebratenes Gemüse statt Nudeln oder Kartoffeln und Naturquark und Obst statt gesüßtem Joghurt.“

Die 50 000 Euro, von denen Patrick Galle fast noch alles übrig hat, seien ein Anreiz gewesen, gesteht er. Aber der Gewichtsverlust verändere das Leben noch viel mehr als das Geld. Einmal in der Woche, immer am Montagmorgen, stellt sich Patrick Galle auf die Waage. Die Kontrolle seines Gewichts ist ihm wichtig. Zu Hause sei es schwieriger und anstrengender als im Camp, begleitet von Kameras, auf seine Ernährung zu achten, sagt er. „Aber ich esse noch immer sehr kontrolliert und verzichte weitgehend auf Süßigkeiten. Allerdings nicht immer und nicht auf alles. Denn wofür lebt man denn, wenn man nicht ab und an auch mal genießen kann.“

Patrick Galle wohnt im elterlichen Haus in Plüderhausen in einer Wohnung gemeinsam mit seinem zwei Minuten jüngeren Zwillingsbruder Fabian. Auch der hatte sich im vergangenen Jahr der Herausforderung gestellt und vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern viele Pfunde verloren. Von seinem Ausgangsgewicht von 171,8 Kilogramm waren bei seinem Ausscheiden nur noch knapp 96 Kilo übrig. Fabian habe sein Gewicht bis heute ebenfalls gut gehalten, erzählt Patrick Galle. „Wir haben in dem halben Jahr viel über Ernährung und Disziplin gelernt. Wir achten und kontrollieren uns jetzt gegenseitig, und ich bin megazufrieden, wie wir uns entwickelt haben.“

Die Entscheidung, bei der Sendung mitzumachen, sei die beste seines Lebens gewesen, erklärt Patrick Galle. Im Abnehm-Camp auf Naxos habe er nicht nur viel über Ernährung, sondern auch über sich gelernt. Wenn er jetzt im Fernsehen sieht, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten extremen körperlichen und mentalen Herausforderungen stellen – beim Hürdenlauf im Sand oder im rundum verspiegelten „Raum der Wahrheit“ – weiß er genau, wie es ihnen geht und wie sie sich fühlen. Doch obwohl es oft hart gewesen sei, denkt Patrick Galle gern an die Show zurück. „Und ich würde, falls es nötig wäre, noch einmal mitmachen, denn es ist eine große Chance auf ein neues Leben.“

Zu einigen seiner damaligen Leidensgenossen aus dem Team Pink, mit denen er gegen Pfunde und Fettpolster gekämpft hat, hat der Biggest Loser noch Kontakt. Der eine oder die andere, sagt Patrick Galle, habe wie er auch, wieder ein bisschen zugenommen. „Aber von ihrem jeweiligen Ausgangsgewicht sind alle weit entfernt.“ Das ist auch Patrick Galle. Optisch hat er mit dem jungen übergewichtigen Mann vor der Teilnahme an der Abnehm-Show nur wenig gemein. Doch nicht alles hat sich verändert. „Eine Freundin habe ich immer noch nicht“, sagt der 26-Jährige und grinst. Anfragen und Angebote habe er nach der Ausstrahlung von „Leben leicht gemacht“ im vergangenen Frühjahr reichlich bekommen. Aber er wolle keine Frau, der es nur darum gehe, den Typ aus dem Fernsehen kennenzulernen.

Bei schönem Wetter schwingt er sich aufs Downhill-Fahrrad

Den Plan, eine Biografie über seinen Weg vom Schwer- zum Normalgewichtigen zu schreiben, hat Patrick Galle vorerst auf Eis gelegt. Lieber betätigt er sich körperlich. „Ich arbeite viel im Garten.“ Zudem geht er regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche in ein Fitnessstudio nach Urbach und stemmt Gewichte. „Und ich war in diesem Winter dreimal Skifahren“, sagt er. Dass er einige Kilos mehr wiegt als beim Staffelende von „Leben leicht gemacht“, sei okay, sagt er. Aber bis zum Sommer will Patrick Galle wieder abnehmen. Schließlich will er sich bei schönem Wetter auf sein Downhill-Fahrrad schwingen, das er im vergangenen Jahr gekauft hat. „Und das trägt nur Lasten bis 115 Kilo.“

Für den Vorjahressieger ist die aktuelle Staffel Ansporn, selbst wieder abzuspecken. Auch weil vor dem Fernseher Erinnerungen hochkommen, wie schwer er früher an seinem extremen Übergewicht trug. „Heute kann ich mich viel besser bewegen, im Sport, im Garten und auch bei der Arbeit.“ Und das, sagt Patrick Galle, soll auch so bleiben.