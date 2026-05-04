TV Oeffingen, SV Fellbach: Die Angst vor dem Trainer als Mitspieler

Der Verbandsligist SV Fellbach hat sich am Maifeiertag in der Partie gegen das abstiegsbedrohte Team von Calcio Leinfelden-Echterdingen über weite Strecken das Leben selbst schwer gemacht. Ganz besonders zu Beginn der Begegnung im Abschlussverhalten: Noch ein Querpass im Strafraum, noch ein unnötiges Dribbling, Zögern beim Schuss oder ein schlampiges Abspiel waren die Vorgehensweisen und auch die Gründe dafür, warum die in roten Trikots spielenden Gastgeber um ihr Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zunächst nicht jubeln durften. Die Kicker beraubten sich selbst ihrer Möglichkeiten, anstatt einfach mal grußlos draufzuhalten und die Murmel schnurstracks und schnörkellos Richtung Calcio-Gehäuse zu schießen. Das kam den Gastgebern erst einmal nicht in den Sinn.

Torben Hohloch vom SV Fellbach Foto: Günter Schmid Erst als Torben Hohloch nach 25 Minuten – zu diesem Zeitpunkt lag der SVF nach dem Treffer von Gustavo Borges Da Silva bereits mit 0:1 hinten – einfach mal aus 18 Metern abzog. Und siehe da: Leicht abgefälscht landete der Ball unhaltbar in hohem Bogen im Winkel – 1:1. Wegen seines Tores, dem nunmehr zehnten in der laufenden Saison, und weil er insgesamt einer der wenigen im Fellbacher Team war, der Torgefahr ausstrahlte, hat sich Torben Hohloch den Titel Spieler des Spiels verdient. Nicht verschwiegen werden darf indes, dass der Offensivmann später die Großchance zum 3:1 vermasselt hat: Er schloss selbst ab, anstatt den vor dem leeren Tor stehenden Patrick Fossi zu bedienen. Eine Entscheidung, die ohne Folgen blieb. Rafael Terpsiadis hatte zuvor mit seinem elften Saisontreffer das 2:1 erzielt. Bei diesem Ergebnis blieb es.

Die Fußballer des TV Oeffingen treffen wieder

Das Schussglück ist zurück beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen. Nachdem die Stürmer wochenlang Ladehemmung hatten – und Trainer Haris Krak, ehemals Vollblutstürmer, bereits mit dem Gedanken spielte, sich selbst für die Offensive aufzustellen und gegen den SV Kaisersbach tatsächlich im Spieltagsaufgebot stand – haben die Oeffinger in den vergangenen zwei Spielen neun Treffer erzielt. Beim 5:1 in Kaisersbach vor einer Woche hatten sich Kevin Kloos, Kapitän Myrdon Gorica und Maldin Ymeraj, letzterer gleich dreimal, in die Torschützenlisten eingetragen. Beim 4:0-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen den SSV Schwäbisch Hall trafen Nektarios Tsouloulis, Maldin Ymeraj, Kevin Kloos und Leonis Memaj. Doch nicht nur vorn läuft es wieder. „Dass wir gegen die Haller zu null gespielt haben, freut mich ungemein“, sagt Haris Krak. Denn das Torverhältnis könnte im Kampf um den Klassenverbleib noch eine Rolle spielen – und der TVOe steht mit einer Differenz von plus drei deutlich besser da als seine Mitkonkurrenten. Mit ein Garant für die stabile Abwehr war am Sonntag erneut Justin Bren. Der 26-Jährige, der erst Mitte April nach monatelanger Verletzungspause aufs Spielfeld zurückgekehrt war, verlor gegen den SSV kaum einen Zweikampf und kein Kopfballduell und ist daher unser Spieler des Spiels.

In der Kreisliga B geht es in den Staffeln noch spannend zu

Spannend geht es auch noch in den Staffeln der Kreisliga B mit Beteiligung der Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung zu. In der Staffel 1 kämpfen fünf Spieltage vor Schluss noch drei Teams um den Direktaufstieg respektive um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele als Tabellenzweiter. Aktuell steht der SV Hegnach, bei dem der Noch-Schmidener Bezirkliga-Trainer Damir Lisic für die neue Runde angeheuert hat, mit 57 Punkten auf Platz eins. Dahinter folgen punktgleich mit 54 Zählern der TV Stetten und die Spvgg Rommelshausen, die beide erst im vergangenen Frühjahr aus der Kreisliga A abgestiegen waren. Und in der Staffel 3 rangiert die Landesliga-Vertretung des TV Oeffingen um ihren Trainer Vittorio Dell’Aquila mit 51 Punkten auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf den Spitzenreiter SG Weinstadt II beträgt ebenfalls fünf Spiele vor dem Ende zwei Punkte. Einen Führungswechsel könnte es indes schon am kommenden Sonntag, 15 Uhr, geben, wenn der TVOe II die Kicker aus Weinstadt um ihren Torjäger Marius Jäger (29 Treffer) auf dem Tennwengert empfängt. Der TSV Schmiden als Vierter mit 45 Punkten dürfte derweil nur noch minimale Chancen haben, ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Zumal das Team von Trainer Antonio de Cristofaro schon ein Spiel mehr bestritten hat.