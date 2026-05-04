TV Oeffingen II, TSV Schmiden II: Zufriedene Derbysieger nach Lucky Punch und stolze Aufsteiger

Die Handballer des TV Oeffingen II gewinnen das Stadtduell mit dem TSV Schmiden II 28:27, der dafür aber als Tabellenzweiter den Sprung in die Landesliga bejubelt.
Für Christoph Kaufmann und Christoph Keller, das Trainer-Duo der Handballer des TV Oeffingen II in der Bezirksoberliga, war der 28:27-Erfolg am Samstagabend im Stadtderby gegen den TSV Schmiden II ein super versöhnlicher Abschluss. „Wir haben unsere gute Saison mit dem Derbysieg gekrönt. Ich bin zufrieden“, sagt Christoph Kaufmann. Für Christian Müller, der den TSV II mit Nico Simon trainiert, war die finale Niederlage derweil zu verkraften. Das Team hatte sich schon Mitte März die Krone aufgesetzt, als es frühzeitig den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht hatte.