TV-Kritik „Behringer“: Nachts im Bamberger Museum

Der fünfte Film aus der sehenswerten RTL-Reihe „Behringer und die Toten“ mit Antoine Monot und Cosima Henman überrascht.
Frau Perchta ist eine jener germanischen Sagengestalten, mit denen Eltern einst ihren nichtsnutzigen Kindern Angst einjagten. Auf Bildern erscheint janusköpfig: vorne Schönheit, hinten Hexe. Antonia Wimmer hat zwar nur ein Gesicht, aber womöglich verbirgt sich hinter ihrem ansprechenden Antlitz ein Abgrund – zumal sich in ihren Schilderungen Ungereimtheiten auftun, wodurch die Witwe des toten Museumsdirektors zum Kreis der Verdächtigen zählt. Aber die Wahrheit ist viel komplizierter.