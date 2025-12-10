TV-Komödie Prange - man ist ja Nachbar: Katharina Marie Schubert gibt wertvolle Tipps gegen Einsamkeit

Die berührende Weihnachtskomödie "Prange - Man ist ja Nachbar" läuft am Mittwoch im TV. Im Interview spricht Schauspielerin Katharina Marie Schubert über die Dreharbeiten mit Bjarne Mädel, Romantik in der Großstadt - und gibt wertvolle Tipps gegen die Einsamkeit.
Mit "Prange - Man ist ja Nachbar" zeigt das Erste am 10. Dezember um 20:15 Uhr eine warmherzige Weihnachtskomödie über Einsamkeit, Nachbarschaft und kleine Gesten der Nähe - mit einem herausragenden Ensemble um Bjarne Mädel (57), Katharina Marie Schubert (48) und Olli Dittrich (69).