TUI-Flug Korfu-Düsseldorf landet mit Problemen in Bari

Die Passagiere seien inzwischen wohlbehalten im Rheinland angekommen, doch musste der Flughafen Bari knapp eine Stunde lang gesperrt werden.











Schwierige Situation auf dem Weg von Korfu nach Düsseldorf: Eine Boeing 737 der Fluggesellschaft TUIfly musste am Samstag, 28. Juni, überraschend am Flughafen Bari in Italien landen. Der zunächst rätselhafte Vorfall - bedingt durch ein ganz bestimmtes technisches Detail - ereignete sich nach 63 Minuten Flugzeit, als der Pilot plötzlich von der geplanten Route abbog und ein allgemeines Notsignal sendete.