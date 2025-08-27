Türkische Politik: Erdogans neue Libyen-Politik entsetzt die Nachbarn

Die Türkei sucht die Nähe zum libyschen General Khalifa Haftar – mit gravierenden Folgen.
Trottel, Putschist und Feigling: Wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der libysche General Khalifa Haftar in den vergangenen Jahren übereinander sprachen, fielen harte Worte. Erdogan unterstützte Haftars inner-libysche Rivalen und ließ einen Angriff von Haftars Truppen auf die Hauptstadt Tripolis mit türkischen Kampfdrohnen abwehren. Doch jetzt kommt die Kehrtwende. Erdogans Geheimdienstchef Ibrahim Kalin stattete Haftar diese Woche einen Besuch ab. Erdogan will Haftars Zustimmung zu einem Vertrag, der die türkischen Hoheitsansprüche im östlichen Mittelmeer erheblich ausweiten würde. Neuer Streit mit der EU zeichnet sich ab.