Türke gewinnt Silber bei Olympia: Hand in der Hosentasche: Schütze Dikec im Netz gefeiert

Sportschützen bei Olympia sehen bisweilen aus wie humanoide Roboter – ausgestattet mit jeder Menge Equipment, von spezieller Kleidung, über Gehörschutz bis hin zu Spezialbrillen oder Linsen. Ganz anders der türkische Sportschütze Yusuf Dikec. Der 51-Jährige trat bei seinem Wettkampf am Mittwochabend auf, als wäre er zufällig an den Schießstand gestolpert. Er trug lediglich eine Brille und kleine Pfropfen in den Ohren, die sich bisweilen auch geplagte Ehefrauen schnarchender Männer zulegen.

Sein Auftreten beim Wettkampf tat ein Übriges: aufreizend lässig steckte Dikec beim Schuss seine freie Hand in die linke Hosentasche.

Lesen Sie auch

Nur mal eben eine Silbermedaille gewinnen – das türkische Sportschützen-Duo strahlt Entspanntheit beim Wettkampf aus. Foto: AP/Manish Swarup

Dem Resultat hat es am Ende nicht geschadet. Gemeinsam mit Teamkollegin Sevval Ilayda Tarhan (24) sicherte er sich mit der Luftpistole (10 Meter) den zweiten Platz und damit die Silbermedaille. Gold ging an die Serben Mikec und Zorana Arunovic, Bronze an Manu Bhaker und Sarabjot Singh aus Indien.

Die sozialen Medien feiern Dikec

In den sozialen Netzwerken löst die Gelassenheit des Sportschützen einen regelrechten Hype aus. Dass der 51-Jährige so aussah, als sei er spontan nach der Arbeit bei den Olympischen Spielen vorbeigefahren und habe mal eben am Wettbewerb teilgenommen, gefiel den Olympia-Zuschauern.

Ganz so einfach wie es den Anschein machte, war der Erfolg freilich nicht. Yusuf Dikec ist pensionierter Unteroffizier der türkischen Gendarmerie – und betreibt den Sport nicht erst seit gestern. Er vertrat die Türkei bereits bei den olympischen Spielen im Jahr 2012 und 2016 und verfügt dementsprechend über viel Erfahrung. Die Silbermedaille ist allerdings seine erste olympische Medaille – und sein größter sportlicher Erfolg.

Sportschützin aus Südkorea geht ebenfalls viral

Neben dem gelassenen Dikec erfreute sich das Netz auch an der südkoreanischen Sportschützin Kim Yeji (31), die ganz anders als der Türke auftrat. Sie hatte am Sonntag, 28. Juli, im Wettbewerb der Frauen auf dieselbe Distanz ebenfalls Silber gewonnen. Im Gegensatz zu Dikec wirkte Yeji wie aus einer Sci-Fi-Serie entsprungen. Einige User auf X (ehemals Twitter) bewunderten ihre „Main Character Energy“ – also eine Aura, die sie ausstrahlt, als wäre sie die Hauptdarstellerin in einem Film. Selbst der offizielle X-Account der olympischen Spiele postete etwas über die beiden Sportschützen.

Das Internet hat damit zwei weitere „Superstars“, die vor den Spielen (fast) niemand kannte, gefunden. Dikec selbst scheint der plötzliche Ruhm jedenfalls zu freuen: Er teilte die Bilder fleißig auf seinem Instagram-Account.