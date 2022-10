1 Die Ärztin und Besteller-Autorin Lisa Federle (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Privates über ihre lang geheim gehaltene Beziehung mit Rezzo Schlauch gibt sie preis, fordert kostenlose PCR-Tests und sagt, dass die Grippeschutzimpfung wichtiger ist denn je: Lisa Federle begeistert den Stuttgarter Business-Club mit klaren Worten.















Auch auf krummen Wegen geht’s geradeaus: Lisa Federle, die als „Deutschlands bekannteste Notärztin“ zu einem Liebling der Medien geworden ist, macht es vor. Auf Schloss Solitude strahlt sie am Mittwochabend noch mehr als sonst. Kein Wunder, mit ihrem „autobiografischen Sachbuch“ hat es die Tübingerin nun in die Top Ten der „Spiegel“-Bestsellerliste geschafft. Diese für sie frohe Nachricht kann sie im Stuttgarter Business-Club verkünden – und wird nicht nur deshalb im Kreise der Wirtschaftsvertreter und – vertreterinnen gefeiert. Ihr Erstlingswerk ist ein Plädoyer für Seitenwege, fürs Ausprobieren abseits des Mainstreams, fürs Fördern der eigenen Neugierde und dafür, dass man sich was zutraut.

Angesichts der Verkaufszahlen hat ihr Verlag bereits angefragt, ob sie nicht ein zweites Buch schreiben will. Dies wird sie wohl tun, aber dennoch ihre Arbeit in der eigenen Ärztinnenpraxis in Tübingen nicht aufgeben. Dass sie seit der Coronakrise und ihren zahlreichen Auftritten in Talkshows voll im Rampenlicht steht, ihre zum Teil schwierige Lebensgeschichte erzählt, sei nicht ihr Ziel gewesen, sagt Lisa Federle in der exklusiven Business-Runde vor etwa 80 Gästen. Doch damit könne sie zum „Mutmachen“ beitragen. Wie gut sie das kann, beweist die 61-Jährige an diesem Abend quirlig und sprudelnd mit Anekdoten an der Seite von Sänger Dieter Thomas Kuhn, der ohne Brusthaartoupet mit nach Stuttgart gekommen ist und sich freut, endlich mal wieder vor Publikum singen zu können.

Mit dem grünen Urgestein Rezzo Schlauch war Federle – sie ist Mitglied der CDU – zwölf Jahre lang liiert. In ihrem Buch „Auf krummen Wegen geradeaus“ thematisiert sie diese Schatten-Beziehung, was sowohl mit dem früheren Staatssekretär und dessen Frau Ema Ndoja, einer albanischen Schauspielerin (das Paar ist seit 2003 verheiratet), abgesprochen sei. Vor vier Jahren hat sie sich von Schlauch getrennt und sagt nun im Rückblick: „Es war eine wunderbare, große Liebe, die viele magische Momente mit sich brachte, aber auch hin und wieder einen Wermutstropfen.“ Noch heute verstehe sie sich mit dem Ex sehr gut – und just an diesem Abend schickt ihr „der Rezzo“ eine SMS aus Berlin und erkundigt sich nach der Lesung in Stuttgart.

Auch über Boris Palmer, den sie im OB-Wahlkampf in Tübingen unterstützt, wissen Lisa Federle und Dieter Thomas Kuhn Privates zu berichten. Zum Geburtstag des Rathauschefs waren die beiden eingeladen. Warm war’s, der Sänger war durstig und erkundigte sich nach Bier. „Das steht draußen auf dem Balkon“, erfuhr er vom Gastgeber. Draußen fand „die singende Föhnwelle“ von der Sonne aufgewärmtes Bier – es war alkoholfreies Bier. Nirgendwo bei den Palmers gab’s Alkohol zum Feiern. Federle und Kuhn beschlossen, zur nächsten Tankstelle zu fahren. Dort kauften sie Sixpacks und Weinflaschen ein und wurden zu den Lieblingen der Festgesellschaft.

Was über die frühere Kneipenaushilfe, die über den zweiten Bildungsweg Ärztin geworden ist, alles gesagt wurde! Sie habe „vier Kinder von fünf Männern“ – dies sei eine noch eher harmlose Verunglimpfung gewesen. Gehört auch Dieter Thomas Kuhn, der Lisa Federle „vor 30 Jahren vor einer Kneipe in Tübingen kennen gelernt hat“, zu den fünf Männern? „Fast“, antwortet er unserer Zeitung und gibt der Ärztin, seiner guten Freundin, einen Kuss auf die Wange.

Im Gespräch mit Moderator Jens Zimmermann ruft Lisa Federle schließlich dazu auf, sich in diesem Jahr unbedingt gegen Grippe impfen zu lassen. Dies sei wichtiger denn je. Denn durch die Maskenpflicht der Corona-Pandemie habe der Körper kaum Kontakt zu Grippeviren gehabt, weshalb die Gefahr einer Ansteckung nun größer sei.

Die Ärztin fordert außerdem, PCR-Tests kostenlos anzubieten. Die Schnelltests seien nicht mehr zuverlässig, sagt sie. Aufs Feiern wie beim Cannstatter Volksfest müsse man nicht verzichten, findet die Ärztin: „Die Inzidenzen wären auch ohne Wasen angestiegen.“ Man müsse lernen, mit dem Virus zu leben, so lautet ihr Appell. Sollten aber die Intensivstationen wieder mit Covid-Patienten überfüllt sein, müsse man über Maßnahmen neu nachdenken. Dies sei aber noch nicht der Fall, so Federle. Nach dem Talk und der Lesung wird die Bestseller-Autorin umringt von Mitgliedern des Business-Clubs. Von allen Seiten hört sie viel Lob. „Wir lieben sie“, sagt eine Frau. Und Dieter Thomas Kuhn verrät, dass er mit Brusthaartoupet im nächsten Jahr auf große Tournee geht und auch an Stuttgart nicht vorbeikommt.