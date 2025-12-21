Tübingens Oberbürgermeister: Boris Palmer entschärft seine Social-Media-Posts mit KI

1 „Ich will das hier sagen, aber schreibt es bitte so, dass es keinen Shitstorm gibt. Dann macht er das“, sagt Palmer über den ChatGPT-Einsatz. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat einiges an Kritik einstecken müssen für seinen Umgang mit sensiblen Themen auf Facebook. Dank Künstlicher Intelligenz hat er dazugelernt, wie man auf Social Media Ärger vermeidet. Er postet Texte nicht mehr einfach so und ohne Kontrolle. Vorher bemüht er die KI-Anwendung ChatGPT mit einer ganz präzisen Ansage und einem Auftrag. „Ich will das hier sagen, aber schreibt es bitte so, dass es keinen Shitstorm gibt. Dann macht er das“, sagt Palmer über den ChatGPT-Einsatz.