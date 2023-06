Tausende Schaulustige in Tübingen

6 46 Kähne lieferten sich in Tübingen das traditionelle Rennen auf dem Neckar. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Über 40 Kähne liefern sich auf dem Neckar in Tübingen ein traditionelles Rennen, tausende Schaulustige kommen. Die besonderen Bilder aus der Unistadt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bier für die Sieger, Lebertran für die Verlierer: Tausende Schaulustige haben am Donnerstag in Tübingen das traditionelle Stocherkahnrennen verfolgt. Für 46 Kähne galt es, so schnell wie möglich um die Neckarinsel im Stadtzentrum herum und als erstes ins Ziel zu fahren.