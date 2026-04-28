36 Jahre ist er im Ausschuss der Handballer des TSV Schmiden gesessen. Jetzt hat Markus Engelhart einen Schlussstrich gezogen.
Markus Engelhart ist ein Schmidener durch und durch. Ein Ur-Schmidener, der schon früh seine Leidenschaft für den Handballsport beim TSV entdeckt hat. Zu Beginn nur als Spieler, später, als Teenager respektive als junger Mann, auch fürs Ehrenamt. Dass das Engagement bei seinem Herzensverein, das einst noch zu seinen Schulzeiten am Gustav-Stresemann-Gymnasium begonnen hatte, einmal rund vier Jahrzehnte andauern würde, hätte der heute 58-Jährige selbst kam für möglich gehalten. Doch für Markus Engelhart war immer klar: „Ich möchte dem Verein etwas zurückgeben. Das ist für mich wichtig.“