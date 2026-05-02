TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: VfB erkämpft sich Remis im Kampf um Königsklasse

Diesen Tag wird Hoffenheims „Club-Legende“ nicht vergessen: Nicht nur wegen seiner Tore ist Andrej Kramaric beim Sieg gegen Stuttgart lange der gefeierte Mann - bis zur Nachspielzeit.
Sechs Tore, ein Platzverweis: In einem wilden Spiel haben sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart im Kampf um den Einzug in die Champions League gegenseitig die Zähler abgenommen. Die Kraichgauer und die Schwaben trennten sich 3:3 (2:1) im richtungweisenden baden-württembergischen Duell am drittletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Damit bleiben beide Teams punktgleich.