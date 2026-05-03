TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: „Das war heute das kleine PSG gegen den FC Bayern“

Das Spektakel von Sinsheim wirkt weiter nach – diese Lehren will VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem dramatischen 3:3 bei der TSG Hoffenheim ziehen.
Wer in die Champions League will, der darf ja ruhig mal groß denken. Dachten sich offenbar auch Christian Ilzer und Sebastian Hoeneß am späten Samstagmittag, als sie nach dem spektakulären 3:3 im direkten Duell ihrer beiden Teams um den Einzug in die Königsklasse gemeinsam im Kabinengang unterwegs waren. Ob die Partie zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart Werbung für den deutschen Fußball gewesen sei, wurden beide Trainer später auf dem Pressepodium gefragt.