Der VfB feiert einen Kantersieg gegen den HSV. Doch die Fans sind zwiegespalten: Die einen bejubeln die starke Leistung, die anderen verzweifeln am Chancenwucher.
Ein klarer Sieg und Platz drei in der Tabelle – eigentlich könnte die Welt für VfB-Fans nach dem 4:0 gegen den Hamburger SV perfekt sein. Doch in den sozialen Medien zeigt sich: Ganz so einfach ist es nicht. Während viele zwar die starke Leistung ihrer Mannschaft feiern, üben andere deutliche Kritik an den zahlreich vergebenen Chancen und individuellen Schwächen.