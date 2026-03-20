Trotz Aus in der Europa League: Einmal kurz schütteln! Der VfB kann noch viel erreichen

Der VfB findet im abgezockt aufspielenden FC Porto seinen Meister. Doch trotz des Ausscheidens in der Europa League kann die Saison noch sehr erfolgreich enden.
Endstation Porto: Der VfB ist im Achtelfinale der Europa League verdient ausgeschieden – ist aber beide Male über sehr weite Strecken der Partie nicht das schlechtere Team gewesen. Das ist kein Widerspruch: Denn das in den entscheidenden Spielphasen abgezocktere, vor dem Tor effizientere und auf internationaler Bühne reifere Team stellte eben der FC Porto.