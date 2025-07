In der chinesischen Küstenmetropole Shanghai sind wegen des heraufziehenden Taifuns "Co-May" hunderttausende Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Wie der staatliche Sender CCTV am Mittwoch berichtete, wurden in der Millionenstadt seit der Nacht 283.000 Menschen evakuiert. Infolge des Taifuns wurden demnach heftige Regenfälle und Stürme erwartet.

„Co-May“ soll Shangai ein zweites Mal auf Land treffen

"Co-May" hatte in der Nacht zu Mittwoch die östliche Provinz Zhejiang erreicht. Den Behörden zufolge sollte er voraussichtlich am Abend in Shanghai ein zweites Mal auf Land treffen. Das Zentrale Meteorologische Observatorium in Shanghai setzte eine zuvor als Gelb eingestufte Unwetterwarnung auf die zweithöchste Warnstufe Orange herauf.

Erst kürzlich hatte Taifun "Wipha" am Hongkonger Flughafen zu Ausfällen geführt. Insgesamt kam Hongkong aber glimpflicher davon als befürchtet: Die Behörden hatten im Vorfeld von "Wipha" erstmals seit zwei Jahren die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Wetterwarte warnte vor einer "erheblichen Bedrohung für Hongkong". Auch in den chinesischen Provinzen Hainan und Guangdong galten hohe Alarmstufen.