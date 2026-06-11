Wie holt man einen Wein aus der Schorleecke? Beim zweiten Trollinger Summit treffen sich Sommeliers und Weinexperten aus ganz Deutschland, um die schwäbische Rebsorte neu zu definieren.
Als Kind und Teenagerin habe ich viel Zeit in schwäbischen Besenwirtschaften verbracht. Es war laut, stickig, es roch nach Kraut. Jeder Herr im Kurzarm-Karohemd hatte ein Henkelglas vor sich, darin meist Trollinger. Auf dem Deckel viele Striche – die analoge Datenbank für den Konsum. Die Promillegrenze war höher, vielen auf dem Land schien sie zudem egal.