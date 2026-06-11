Wie holt man einen Wein aus der Schorleecke? Beim zweiten Trollinger Summit treffen sich Sommeliers und Weinexperten aus ganz Deutschland, um die schwäbische Rebsorte neu zu definieren.

Als Kind und Teenagerin habe ich viel Zeit in schwäbischen Besenwirtschaften verbracht. Es war laut, stickig, es roch nach Kraut. Jeder Herr im Kurzarm-Karohemd hatte ein Henkelglas vor sich, darin meist Trollinger. Auf dem Deckel viele Striche – die analoge Datenbank für den Konsum. Die Promillegrenze war höher, vielen auf dem Land schien sie zudem egal.

Trollinger war jahrelang der Wein, über den viele Witze gemacht haben. Er war wie der Onkel auf jeder Familienfeier: immer da, zuverlässig gut gelaunt. Und gern mal belächelt von den anderen. Der billige Zechwein, gut zum Schorlieren, dünn und sauer – so lautet das Klischee, das sich hartnäckig hält. In Hamburg kennt ihn kaum jemand, erzählen Sommeliers aus dem Norden. Und das muss man mal außerhalb Baden-Württembergs so sehen: der Trollinger hat kein schlechtes Image, er hat gar keines. Das ist die Chance.

Ein Gipfeltreffen für die schwäbische Muttermilch

Das wollen einige Württemberger Winzer nun ändern. Rund 40 Expertinnen und Experten – Sommeliers, Weinhändler und Presseleute – kamen zum zweiten Trollinger Summit auf dem Weingut Klopfer zusammen, einem önologischen Gipfeltreffen, das ursprünglich aus einem Wettbewerb entstanden ist. Zwei Tage verbrachten sie in der Region, stiegen auf den Cannstatter Zuckerle, eine der wärmsten Lagen Württembergs, und versuchten zu begreifen, welche Bandbreite diese Rebsorte tatsächlich bietet.

Vorab wurden 74 Weine blind verkostet. 22 blieben übrig – und die zeigen, was möglich ist. Denn der Trollinger ist eine autochthone Rebsorte, die in Schwaben seit Jahrhunderten verwurzelt ist. Der Name kommt von „Tirolinger”, und in Südtirol, wo dieselbe Traube als Vernatsch bekannt ist, gießen sie ihn mit stolzer Brust aus. Vielleicht sollten wir uns von diesem Selbstbewusstsein etwas abschauen.

Maischolle mit Blutwurst aus dem Lamm in Hebsack. Foto: Medienagenten

Damit ein Wein zum Summit zugelassen wird, muss er Kriterien erfüllen: keine Maischeerhitzung, Alkoholobergrenze von 13 Prozent, kein schmeckbares Neuholz – und mehr als sechs Euro für den Endkunden. Der Trollinger soll raus aus der Schorleecke, aber er soll sich nicht verkleiden.

Denn: Das Klischee vom dünnen, sauren Vierteleswein stimmt längst nicht mehr. Die Weine beim Summit werden als „drahtig und elegant” beschrieben, als animierend, als frisch. „Trollinger lebt von einem frischen Momentum”, sagt jemand in der Runde. Ein anderer nennt ihn „Terroirwein”.

Wenn Winzer über Wein sprechen, ist das nur ohne Namen zitierfähig. Da sind so wunderbare Sätze dabei wie „Trollinger ist wie eine zarte Umarmung” oder „in der Mitte medium rare wie ein gutes Steak”, aber auch: „Da hab’ ich das Pferd in d’r Gosch.”

Ein Wein, der mehr kann als alle denken

Trollinger Summit auf dem Cannstatter Zuckerle. Foto: Medienagenten

Während ein schwerer Rotwein dir beim ersten Schluck direkt die Zunge tapeziert, sagt Trollinger eher: „Komm, wir gehen noch eine Runde.” Und das ist nicht abwertend gemeint. Einige sehen international die Chance für die Rebsorte. Christoph Geyler vom Weinhandel Offgrid bringt es auf den Punkt: Chilled red wine, also kühler Rotwein, sei total en vogue.

Das wussten die Viertelesschlotzer in den Besenwirtschaften schon immer. Er geht aber nicht nur gut zu Bratwurst, sondern auch zu Trüffelpommes. Bei Jan Hartwig in München gibt es quasi die High-End-Version zur Jakobsmuschel. Vielleicht ist genau das das Geheimnis seines Comebacks. Der Trollinger kann viel mehr, als ihm alle zutrauen. Wir wissen es doch schon lange: Kenner trinken Württemberger.