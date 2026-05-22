Tripsdrill wird erweitert: Neuer Bereich in Tripsdrill wächst und wächst - und hat jetzt einen Namen

Der Freizeitpark Tripsdrill an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg baut eine Erlebnisgastronomie und einen Wellnessbereich mit Pools. Beim Richtfest wurde ein Geheimnis gelüftet.
Mit einer kleinen Rutsche in der Altweibermühle wurde vor 97 Jahren der Grundstein gelegt. In den folgenden Jahrzehnten ist Tripsdrill Stück für Stück gewachsen. In den Freizeitpark pilgern inzwischen jährlich fast 900.000 Besucher. Aber es geht immer noch mehr. Aktuell läuft eines der größten Bauvorhaben der Firmengeschichte.