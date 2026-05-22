Tripsdrill wird erweitert: Neuer Bereich in Tripsdrill wächst und wächst - und hat jetzt einen Namen

Der Freizeitpark Tripsdrill an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg baut eine Erlebnisgastronomie und einen Wellnessbereich mit Pools. Beim Richtfest wurde ein Geheimnis gelüftet.

Mit einer kleinen Rutsche in der Altweibermühle wurde vor 97 Jahren der Grundstein gelegt. In den folgenden Jahrzehnten ist Tripsdrill Stück für Stück gewachsen. In den Freizeitpark pilgern inzwischen jährlich fast 900.000 Besucher. Aber es geht immer noch mehr. Aktuell läuft eines der größten Bauvorhaben der Firmengeschichte.

Vor den Toren des Wildparadieses entsteht auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern ein völlig neuer Bereich: eine Erlebnisgastronomie mit Indoorspielplatz sowie ein Empfangsgebäude für Übernachtungsgäste samt Wellnessangeboten. Ein entscheidendes Etappenziel ist dabei erreicht. Der Rohbau ist teils schon weit gediehen, teils sogar abgeschlossen, sodass am Donnerstag Richtfest gefeiert werden konnte.

Bei dem Event steppte der Bär, herrschte bei herrlichem Sonnenschein fast Volksfeststimmung. Ein Bläserquartett unterhielt das Publikum mit volkstümlichen Stücken und Hits aus dem Pop-Universum wie „Sir Duke“ von Stevie Wonder, während Sekt und Saft kredenzt wurden. Auf der Gästeliste standen unter anderem Politiker wie der frühere Bundestagsabgeordnete Eberhard Gienger oder der Heilbronner Landrat Norbert Heuser, Vertreter der Baufirmen, Mitarbeiter des Freizeitparks und Wegbegleiter der Familie Fischer, die bei Tripsdrill seit jeher den Takt vorgibt. Dazwischen kreiste Maskottchen Hugo mit den Hüften, um bei den Besuchern Stimmung zu machen.

Im Frühjahr 2027 soll der Betrieb starten

Die Laune war bei der Feierstunde so prächtig wie das Wetter, auch bei List-Bau-Geschäftsführer Manuel Dietz, Cleebronns Bürgermeister Timo Wenzel, Tripsdrill-Geschäftsführer Helmut Fischer, dem Landtagsabgeordneten Erwin Köhler, Tripsdrill-Geschäftsführer Stefan Seipel, Landrat Norbert Heuser, Tripsdrill-Geschäftsführer Roland Fischer und Zimmermann Markus Blind (von links). Foto: Tripsdrill

Ab und zu wurde Hugo allerdings die Show gestohlen. Zum einen bei den Festreden. Zum anderen aber vor allem, als ein Geheimnis gelüftet und die Namenstafel für den neuen Bereich enthüllt wurde. Klar ist nun, dass das Areal „Hofgut Waldruh“ heißen wird.

Moderiert wurde dieser Programmpunkt von Tripsdrill-Geschäftsführer Stefan Seipel, der keinen Hehl daraus machte, dass das Mega-Projekt bei ihm anfangs auch für einen erhöhten Puls gesorgt hat. Grund sei die Ungewissheit gewesen, ob die Planungen tatsächlich aufgehen und alles reibungslos funktioniert, erklärte er. Jetzt, 13 Monate nach dem Spatenstich im April 2025, gehe es ihm aber besser, weil er sehe, „was hier bis zum heutigen Tage schon entstanden ist“. Zudem werde alles pünktlich fertig. Im Frühjahr 2027 soll der Betrieb starten, möglichst zur Eröffnung der nächsten Saison im angrenzenden Freizeitpark.

Seipel ist überzeugt davon, dass sich die Investition auszahlen wird. Bei all den bedrückenden Ereignissen in der Welt und den damit einhergehenden Sorgen werde es künftig wichtiger denn je sein, regelmäßig innezuhalten und sich zu erholen. „Wir sind der Überzeugung, dass wir mit unseren Angeboten und speziell mit unserem neuen Hofgut Waldruh einen Platz schaffen werden, der perfekt zu diesen Bedürfnissen passt“, sagt er. Tripsdrill „taugt für mehr als nur für einen Tagesausflug“, erklärte er. Genau dafür wolle man sich rüsten mit dem neuen Bereich. Man schaffe damit „mehrere gewichtige Gründe, um länger hier zu verweilen“.

Trocken vom Spa ins Restaurant

Zimmermann Markus Blind wirft das Glas nach dem obligatorischen Richtspruch auf den Boden. Foto: Tripsdrill

Auf die Übernachtungsgäste wird unter dem Empfangsgebäude eine Spa-Landschaft warten mit Sauna, Innen- und Außenpool sowie einem Kinderbecken. Die Holzdecken sind in diesem Trakt bereits eingezogen. Sie sollen wie in Tripsdrill üblich ästhetisch an das Schwaben anno 1880 anknüpfen. Dazu passt, dass die Ziegel der neuen Gebäude mindestens 100 Jahre alt seien, wie Bauleiter Christian Lieb hervorhob. Das Material stammt von Abbruchhäusern aus der Umgebung. Gleichzeitig würden bei dem Projekt die technischen und energetischen Standards von 2026 angesetzt, versicherte Lieb.

Die Erlebnisgastronomie wird im Stil eines historischen Bauernhofs ausgestaltet und für jedermann zugänglich sein, auch außerhalb der Saison des Freizeitparks. Übernachtungsgäste werden das Restaurant nach einem Abstecher in die Spa-Landschaft übrigens stets trockenen Fußes erreichen können. Ein unterirdischer Gang verbindet die beiden Trakte.