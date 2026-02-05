„Luftikus“, die neue Attraktion in dem Freizeitpark an der Grenze zum Kreis Ludwigsburg, ist fertig installiert und abgenommen. An anderer Stelle wird bei Tripsdrill aber noch gebaut.
Fast 900.000 Besucher passieren jährlich die Eingangstore von Tripsdrill, suchen dort den Adrenalinkick in einer der wilden Achterbahnen oder vergnügen sich bei einer der vielen anderen Attraktionen. Und häufig wartet der Freizeitpark vor den Toren Cleebronns zum Saisonstart mit einem neuen Highlight auf, das selbst Stammgäste nicht kennen. So auch in diesem Jahr, wenn am 21. und 22. März das Pre-Opening nach der Winterpause gefeiert wird. Dann werden große und kleine Besucher erstmals im „Luftikus“ ihre Runden drehen können.