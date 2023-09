20 Offener Protest gegen Wettanbieter auf der Trikotbrust: Thomas Melchior mit seiner Litfaßsäule vor der VfB-Arena. In unserer Bildergalerie präsentieren wir die Trikotsponsoren der 18 Bundesligisten. Foto: Baumann

Für Thomas Melchior war es eine „rundum gelungene Aktion“. Zwei Litfaßsäulen hatte der Anti-Glücksspiel-Aktivist am vergangenen Samstag auf die Mercedesstraße gepackt und die Fans des VfB Stuttgart vor dem Heimspiel gegen Freiburg mit einer klaren Botschaft empfangen: „Werbung für Sportwetten auf meinem VfB-Trikot? Ohne mich.“ Der einst in die Spielsucht abgeglittene Melchior will für die Gefahren von Sportwetten sensibilisieren. Und kritisieren, dass sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten mit Winamax für einen Vertreter aus ebendieser Branche als neuen Haupt- und Trikotsponsor entschieden haben. 8,5 Millionen Euro pro Saison erhält der VfB von dem Unternehmen aus Paris, das durch die Partnerschaft den deutschen Markt erobern will.