Tresor landet in Böblinger Freibad: Stadtwerke: „Wir sind fassungslos“

1 Freibad-Mitarbeiter brachten den Tresor mit Gurten nach oben. Foto: Stadtwerke Böblingen

Die Stadtwerke Böblingen reagieren empört auf den brachialen Einbruch ins Freibad. Die Kripo ermittelt.











Link kopiert



Es war ein Schockmoment für die Mitarbeiter des Böblinger Freibads: In der Nacht auf Freitag sind Unbekannte in das Kassenhäuschen an der Stuttgarter Straße eingebrochen – mit erheblichen Folgen. Die Täter verwüsteten mutwillig die Einrichtung. Sie rissen den Tresor der Einrichtung aus der Verankerung und versenkten ihn zu allem Überfluss anschließend in einem der Schwimmbecken. Die Stadtwerke reagieren mit Betroffenheit – und danken zugleich ihrem Team, das trotz der Umstände den Badebetrieb aufrecht erhalten hat.