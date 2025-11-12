Der Höhepunkt ihrer China-Reise: König Felipe und Königin Letizia wurden von Präsident Xi Jinping und dessen Ehefrau Peng Liyuan zum Staatsbankett empfangen. Zuvor erlebten sie einen imposanten Empfang vor der Großen Halle des Volkes in Peking.
Nach einem spektakulären Empfang vor der Großen Halle des Volkes in Peking am Mittwochnachmittag haben sich König Felipe VI. (57) und Königin Letizia von Spanien (53) am Abend für ein feierliches Staatsbankett herausgeputzt. Präsident Xi Jinping (72) und dessen Ehefrau Peng Liyuan (62) empfingen das spanische Königspaar zu einem Galadinner und einem anschließenden Konzert im Nationalen Zentrum für Darstellende Künste.