Der Höhepunkt ihrer China-Reise: König Felipe und Königin Letizia wurden von Präsident Xi Jinping und dessen Ehefrau Peng Liyuan zum Staatsbankett empfangen. Zuvor erlebten sie einen imposanten Empfang vor der Großen Halle des Volkes in Peking.

Nach einem spektakulären Empfang vor der Großen Halle des Volkes in Peking am Mittwochnachmittag haben sich König Felipe VI. (57) und Königin Letizia von Spanien (53) am Abend für ein feierliches Staatsbankett herausgeputzt. Präsident Xi Jinping (72) und dessen Ehefrau Peng Liyuan (62) empfingen das spanische Königspaar zu einem Galadinner und einem anschließenden Konzert im Nationalen Zentrum für Darstellende Künste.

Letizia trug ein schwarzes, knöchellanges Kleid mit aufwendigen weißen Blüten- und Perlenapplikationen um Schultern und Dekolleté von einer ihrer Lieblingsdesignerinnen, Carolina Herrera. Dazu kombinierte die 53-Jährige schwarze Kitten Heels. Ein Diadem trug Letizia nicht, dafür elegante Ohrringe mit Diamanten und Perlen, die dank eines lockeren Dutts zur Geltung kamen.

Felipe wählte zu seinem klassischen schwarzen Anzug eine silbergraue Krawatte. Gastgeber Xi trug eine rote Krawatte, die First Lady ein burgunderrotes, langärmliges Kleid mit weißen Stickereien.

Majestätischer Empfang am Nachmittag

Am Mittwochnachmittag hatte Xi Jinping den Spaniern einen spektakulären Empfang in Peking bereitet: Unter wehenden Fahnen und begleitet vom Klang der Nationalhymnen beider Länder schritt König Felipe gemeinsam mit Xi Jinping die Reihen der Ehrenformation ab. Königin Letizia und Chinas First Lady beobachteten die Szene von der monumentalen Freitreppe der Großen Halle aus - einem architektonischen Sinnbild der kommunistischen Partei Chinas Mitte des 20. Jahrhunderts. Peng Liyuan wich Letizia laut dem spanischen Magazin "Hola!" kaum von der Seite und führte sie aufmerksam durch das Protokoll.

Für den Anlass hatte die spanische Königin einen neuen Mantel der Designerin Carolina Herrera gewählt - eine Hommage an den Gastgeberstaat: in zartem Grau, mit großen, in Rosa-, Gelb- und Grüntönen gestickten Blüten im asiatischen Stil aus der Herbst/Winter-Kollektion 2024/2025. Dazu kombinierte sie pastellrosafarbene Accessoires und ein leicht dunkleres Seidentuch. Unter dem Mantel trug sie ein Midikleid in Pastellrosa.

Die chinesische First Lady wählte ein dunkelrotes Midikleid und nudefarbene Pumps. König Felipe und Präsident Xi waren jeweils in klassischen Anzügen gekleidet, der Spanier mit roter Krawatte und der Chinese mit blauer.

Felipe und Letizia legten in Peking Kranz nieder

Nach der militärischen Zeremonie folgten offizielle Fotos und ein bilaterales Gespräch zwischen König Felipe und Xi Jinping. Dabei wurden neun Abkommen zwischen Spanien und China unterzeichnet - ein Zeichen für den Willen beider Seiten, die Zusammenarbeit in Wirtschaft, Kultur und Bildung zu vertiefen. Währenddessen nahm Königin Letizia an einem separaten Termin mit Peng Liyuan teil. Gemeinsam besuchten sie eine der fortschrittlichsten Einrichtungen Chinas für Menschen mit Behinderung.

Später ehrte das Königspaar die gefallenen Helden Chinas mit einer Blumenniederlegung auf dem Tian'anmen-Platz, bevor König Felipe weitere Treffen mit hochrangigen Vertretern des chinesischen Parlaments und der Regierung abhielt. Auf Instagram teilte das spanische Königshaus zahlreiche Eindrücke des Treffens.

Bereits am Vortag hatten die Monarchen die Stadt Chengdu besucht und bei einem privaten Abendessen mit Xi Jinping und Peng Liyuan die Grundlagen für die offiziellen Gespräche gelegt. Die Reise soll die Beziehungen zwischen den beiden Ländern stärken. Offiziell dauert die Reise noch bis Donnerstag an.