Bei der Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall kam es zu einem bewegenden Moment: Prinzessin Kate und Sängerin Jessie J umarmten sich herzlich und sprachen über ihre Krebs-Erkrankungen.

Als Prinzessin Kate (43) am Mittwochabend gemeinsam mit Prinz William (43) die Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall besuchte, kam es zu einer bewegenden Begegnung mit einer Musikerin. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers traf auf Sängerin Jessie J (37) - und die beiden Frauen fielen sich in die Arme.

Was sie verbindet: Beide haben gegen den Krebs gekämpft. Kate hatte Anfang des Jahres öffentlich gemacht, dass sie in Remission ist, nachdem sie sich wegen einer nicht näher benannten Krebserkrankung behandeln lassen musste. Jessie J unterzog sich im Juni einer Mastektomie als Teil ihrer Brustkrebsbehandlung.

Das Treffen ereignete sich, als William und Kate die Künstler bei der Veranstaltung begrüßten. Neben Moderator Stephen Fry (68) stand auch Jessie J in der Reihe. Die 37-Jährige legte laut britischer "Daily Mail" ihre Hand auf Kates Schulter und die beiden Frauen sprachen über den Schock einer Krebsdiagnose. "Ich hatte gerade Brustkrebs. Ich wollte dich einfach umarmen, Krebs rückt das Leben wirklich ins rechte Licht", sagte Jessie J laut Augenzeugen zur Prinzessin.

Für William und Kate war es bereits der sechste gemeinsame Besuch der Royal Variety Performance - für die Prinzessin jedoch der erste seit ihrer Krebs-Diagnose. Ein bedeutsamer Moment also nicht nur für sie, sondern auch für Jessie J.

Die Sängerin hatte an diesem Abend einen ganz besonderen Auftritt: Sie performte ihren neuen Song "I'll Never Know Why", den sie für ihren verstorbenen Bodyguard Dave geschrieben hatte, der 2021 Suizid beging. Kate zeigte sich tief berührt und nannte das Lied "so bewegend".

Prinz William plant Zusammenarbeit

Jessie J nutzte die Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit von Mental-Health-Gesprächen hinzuweisen: "Es ist so eine wichtige Unterhaltung. Ich vermisse ihn einfach und ich möchte anderen helfen." Später verriet sie, dass Prinz William sie für seine Arbeit im Bereich psychische Gesundheit gewinnen möchte. Der Thronfolger habe sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, gemeinsam offene Gespräche über mentale Gesundheit zu fördern und gegen Stigmatisierung anzukämpfen. "Er würde mich gerne einbinden", erklärte Jessie J nach der Veranstaltung. "Sie sind interessiert und wissen, wie wichtig es ist, diese Botschaft zu teilen."

Bewusst hatte sie sich bei der Outfitwahl für einen schwarzen Hoodie und Jogginghose entschieden. In einer Instagram-Story erklärte sie dazu: Nach jeder Show habe ihr verstorbener Freund gefragt, ob sie ihren Hoodie hätte und die beiden gingen anschließend spazieren und sprachen über den Tag. Mit ihrem Hoodie auf dem roten Teppich wollte sie diese Freundschaft ehren und ihn auch als Symbol für Menschen tragen, die sich an dem Abend auf dem Sofa alleine und verloren fühlen. "Ich fühle mit euch, ich sehe euch, ich liebe euch."

Die Sängerin hatte erst im vergangenen Monat öffentlich gemacht, dass ihre zweite Krebs-Operation verschoben wurde, obwohl sie dafür ihre Tour abgesagt hatte. Die Sängerin wird am 28. November ihr neues Album "Don't Tease Me With a Good Time" veröffentlichen.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.