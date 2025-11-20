Bei der Royal Variety Performance in der Londoner Royal Albert Hall kam es zu einem bewegenden Moment: Prinzessin Kate und Sängerin Jessie J umarmten sich herzlich und sprachen über ihre Krebs-Erkrankungen.
Als Prinzessin Kate (43) am Mittwochabend gemeinsam mit Prinz William (43) die Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall besuchte, kam es zu einer bewegenden Begegnung mit einer Musikerin. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers traf auf Sängerin Jessie J (37) - und die beiden Frauen fielen sich in die Arme.