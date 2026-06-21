Traumhochzeit im heißen Berlin: Felix von Jascheroff hat groß geheiratet

Nach dem intimen Jawort im Dezember hat "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff seine große Traumhochzeit nachgeholt: Am Samstag feierte er in Berlin mit Ehefrau Alexandra Sophie Winterberg, Familie und Freunden. "Ich bin immer noch absolut sprachlos", schwärmt der Schauspieler.
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) und Alexandra Sophie (35) haben am Samstag in Berlin ihre große Traumhochzeit gefeiert. Bei sommerlichem Wetter besiegelte das Paar sein Liebesglück vor Familie, Freunden und zahlreichen Wegbegleitern - ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung.