Traumhochzeit im heißen Berlin: Felix von Jascheroff hat groß geheiratet

Nach dem intimen Jawort im Dezember hat "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff seine große Traumhochzeit nachgeholt: Am Samstag feierte er in Berlin mit Ehefrau Alexandra Sophie Winterberg, Familie und Freunden. "Ich bin immer noch absolut sprachlos", schwärmt der Schauspieler.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) und Alexandra Sophie (35) haben am Samstag in Berlin ihre große Traumhochzeit gefeiert. Bei sommerlichem Wetter besiegelte das Paar sein Liebesglück vor Familie, Freunden und zahlreichen Wegbegleitern - ein halbes Jahr nach der standesamtlichen Trauung.

Unter den Gästen waren auch Gesichter, die "GZSZ"-Fans bestens kennen: Chryssanthi Kavazi, die in der RTL-Serie als Laura die Seriengattin von Jascheroffs Rolle verkörpert, sowie Schauspielkollegin Nina Ensmann. Weitere Gäste waren die Reality-Stars Mike und Leyla Heiter, wie Fotos zeigen. Entspannte Food- und Getränkestationen, viele emotionale Momente und reichlich Freudentränen prägten den Tag, wie RTL in einer Mitteilung berichtet.

"Immer noch absolut sprachlos"

Der Bräutigam fand im Anschluss bewegte Worte. "Ich bin immer noch absolut sprachlos", sagte Felix von Jascheroff gegenüber RTL. "Gestern haben wir endlich unsere absolute Traumhochzeit gefeiert. Mit den Menschen, die uns am wichtigsten sind, zu lachen und das Leben zu feiern - es hätte kein schöneres Fest geben können." An seine Frau gerichtet ergänzte er: "Sophie, du bist meine Traumfrau und jetzt ganz offiziell meine Ehefrau vor all unseren Liebsten."

Auch die Braut konnte ihr Glück kaum fassen. "Ein Tag voller Magie, Liebe und Freudentränen", schwärmte Alexandra Sophie. "Mein Herz ist so unfassbar voll. Felix, mit dir an meiner Seite fühlt sich einfach alles richtig an." Ihren Mann nannte sie denjenigen, "der mich zur glücklichsten Frau macht. Auf den Rest unseres Lebens!"

Liebesglück auch auf Instagram

Einen Tag nach dem Fest teilte das Paar seine Eindrücke auch mit der Öffentlichkeit. Auf Instagram sprach von Jascheroff von einer "absoluten Traumsequenz" und dankte allen, die den Tag "zu einem Fest der Liebe gemacht haben". Jetzt heiße es erst einmal durchatmen: "Wir müssen uns jetzt mal sammeln, sacken lassen, Energie tanken und kurz die Zeit anhalten."

Standesamtliche Trauung am Nikolaustag

Den ersten Schritt in die Ehe hatte das seit 2020 liierte Paar bereits im Winter letzten Jahres gemacht. Am Nikolaustag, dem 6. Dezember, gaben sich die beiden in Berlin im kleinsten Kreis das Jawort. "Ohne großes Tamtam, dafür mit ganz viel Nähe, Ruhe und Liebe", beschrieb der Schauspieler die Zeremonie damals. Seine Partnerin trägt seither den Namen von Jascheroff.

Schon damals stand fest, dass die große Sause samt freier Trauung noch folgen würde. Mit der Feier am Samstag ist sie nun nachgeholt.

Dritte Ehe für den "GZSZ"-Star

Für Felix von Jascheroff ist es bereits die dritte Ehe. Von 2007 bis 2009 war der Schauspieler mit seiner früheren "GZSZ"-Kollegin Franziska Dilger (48) verheiratet, mit der er eine Tochter hat. 2017 folgte die Hochzeit mit Architektin Bianca Bos, ehe die Beziehung 2020 endete.