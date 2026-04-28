Trauer um Tony Wilson: Hot-Chocolate-Bassist im Alter von 89 Jahren gestorben

Er schrieb mit "You Sexy Thing" einen der größten Soul-Hits der 70er-Jahre: Nun ist Tony Wilson, Mitgründer und Bassist von Hot Chocolate, im Alter von 89 Jahren gestorben.
Die Soul-Musik trauert um eine Ikone: Tony Wilson (1936-2026), Mitgründer und Bassist der legendären Band Hot Chocolate, ist tot. Der Musiker, der gemeinsam mit Errol Brown (1943-2015) den Welthit "You Sexy Thing" schrieb, starb am 24. April im Alter von 89 Jahren in seinem Haus auf Trinidad. Das bestätigte unter anderem sein Sohn Danny Wilson auf Facebook. Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.