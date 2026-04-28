Trauer um Tony Wilson: Hot-Chocolate-Bassist im Alter von 89 Jahren gestorben

Er schrieb mit "You Sexy Thing" einen der größten Soul-Hits der 70er-Jahre: Nun ist Tony Wilson, Mitgründer und Bassist von Hot Chocolate, im Alter von 89 Jahren gestorben.

Die Soul-Musik trauert um eine Ikone: Tony Wilson (1936-2026), Mitgründer und Bassist der legendären Band Hot Chocolate, ist tot. Der Musiker, der gemeinsam mit Errol Brown (1943-2015) den Welthit "You Sexy Thing" schrieb, starb am 24. April im Alter von 89 Jahren in seinem Haus auf Trinidad. Das bestätigte unter anderem sein Sohn Danny Wilson auf Facebook. Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt.

"Dad hat uns heute verlassen. Er hat eine Menge Musik hinterlassen... für immer und ewig", heißt es in einem Beitrag auf Wilsons offizieller Facebook-Seite. Sein Sohn Danny schrieb seinerseits: "Worte werden der Bewunderung, die ich für ihn als Mensch habe, nicht gerecht - auch nicht seiner Hingabe, seinen Traum zu verwirklichen, dass die Songs, die er schrieb, gehört werden."

Zufällige Begegnung in Londoner Hinterhof

Die Geschichte von Hot Chocolate begann 1968 in London. Tony Wilson und Errol Brown lebten in gegenüberliegenden Apartments, gemeinsame Bekannte brachten die beiden zusammen, berichtete der britische "Independent" 1998. Der Grundstein für eine der erfolgreichsten britischen Soul-Bands.

Welthit "You Sexy Thing"

Im Jahr 1975 schrieb das Duo jenen Song, der bis heute als ihr größter Hit bekannt ist, auf Hochzeiten gespielt wird und in unzähligen Filmen erklingt: "You Sexy Thing". Der Song erreichte ursprünglich Platz drei der US-Billboard-Charts, wurde 1997 durch den Film "Ganz oder gar nicht" einer ganz neuen Generation von Hörerinnen und Hörern bekannt, war auch in anderen Filmen wie etwa "Rat Race - Der nackte Wahnsinn" oder "Boogie Nights" zu hören.

Nach einem Streit über die Tantiemen von "You Sexy Thing" verließt Wilson Hot Chocolate und begann eine wenig erfolgreiche Solokarriere. Nach zwei Albumveröffentlichungen hörte er in den 1980er-Jahren gänzlich auf, neue Musik zu produzieren.