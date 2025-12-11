Trauer um Jimmy Neutron-Star: US-Komiker Jeff Garcia nach gesundheitlichen Komplikationen verstorben

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Jeff Garcia, die Stimme von Sheen Estevez aus der beliebten Nickelodeon-Serie "Jimmy Neutron", ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Sein Sohn verkündete die Nachricht mit bewegenden Worten auf Instagram.
