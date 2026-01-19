Trauer um Disney-Legende Roger Allers: Co-Regisseur von Der König der Löwen stirbt mit 76 Jahren in Ägypten

Die Filmwelt trauert um einen ihrer größten Geschichtenerzähler: Roger Allers, Co-Regisseur des Meisterwerks "Der König der Löwen", ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Er prägte die goldene Ära der Disney-Animation mit unvergesslichen Klassikern.

Roger Allers (1949-2026), der geniale Kopf hinter dem Disney-Meisterwerk "Der König der Löwen" (1994), ist tot. Der Animator, Drehbuchautor und Regisseur wurde 76 Jahre alt. Sein langjähriger Freund und Disney-Kollege Dave Bossert verkündete die traurige Nachricht am Sonntag auf Facebook.

"Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht, dass unser Freund Roger Allers zu seiner nächsten Reise aufgebrochen ist", schrieb Bossert in seinem bewegenden Abschiedspost. Was die Nachricht besonders unwirklich macht: Noch in der vergangenen Woche hatten die beiden E-Mails ausgetauscht - während Allers durch Ägypten reiste. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Ein Künstler mit goldenem Herzen

Bossert fand rührende Worte für seinen verstorbenen Freund: "Roger war ein außergewöhnlich begabter Künstler und Filmemacher, eine wahre Säule der Disney-Animation-Renaissance." Besonders hob er den Charakter des Verstorbenen hervor: "Er war, ohne Frage, einer der freundlichsten Menschen, die man kennenlernen und mit denen man zusammenarbeiten konnte."

Der Erfolg von "Der König der Löwen" - der Film spielte bei einem Budget von rund 50 Millionen Dollar fast eine Milliarde Dollar ein - sei Allers nie zu Kopf gestiegen. "Roger behandelte jeden mit aufrichtiger Freundlichkeit und Respekt, unabhängig von Titel oder Position", erinnerte sich Bossert. "Roger hatte einen freudigen, strahlenden Geist, und die Welt ist ohne ihn dunkler."

Vom Trickfilmstudenten zum Disney-Regisseur

Geboren am 29. Juni 1949 im kleinen Städtchen Rye im US-Bundesstaat New York, wuchs Allers in Scottsdale, Arizona, auf. Nach einem Kunststudium an der Arizona State University entdeckte er seine wahre Leidenschaft: Ein Animationskurs in Harvard entfachte das Feuer, das sein gesamtes Berufsleben bestimmen sollte.

Wie "Entertainment Weekly" weiter berichtet, begann seine Karriere bei Lisberger Studios in Boston, wo er am Science-Fiction-Klassiker "Tron" mitwirkte. Auch für Kultserien wie "Sesamstraße" und "The Electric Company" zeichnete er als Animator verantwortlich. 1978 holte ihn Steven Lisberger nach Los Angeles - der Beginn einer Reise, die ihn schließlich zu Disney führen sollte.

Die goldene Ära der Disney-Animation

Bei Disney startete Allers als Storyboard-Künstler für "Oliver & Co." - der Auftakt einer anderthalb Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit. Er arbeitete an Meilensteinen wie "Die Schöne und das Biest", "Aladdin" und "Lilo & Stitch" als Animator, Storyboard-Artist und Story-Editor.

Seinen krönenden Moment erlebte Allers 1994, als er gemeinsam mit Rob Minkoff (63) die Regie von "Der König der Löwen" übernahm. Für die Broadway-Adaption des Films schrieb er das Libretto mit, das 1998 für einen Tony Award nominiert wurde.

Disney-Chef würdigt den Visionär

Bob Iger, Chef der Walt Disney Company, verabschiedete sich am Sonntag auf Instagram von dem Verstorbenen: "Er war ein kreativer Visionär, dessen zahlreiche Beiträge zu Disney für Generationen weiterleben werden." Allers habe verstanden, wie unvergessliche Charaktere, Emotionen und Musik zusammenkommen, um etwas Zeitloses zu erschaffen. "Seine Arbeit hat eine Ära der Animation geprägt, die weiterhin Zuschauer auf der ganzen Welt inspiriert", so Iger. "Wir sind zutiefst dankbar für alles, was er Disney gegeben hat."

Nach seiner Disney-Zeit arbeitete Allers noch an dem Sony-Animationsfilm "Jagdfieber" sowie der unabhängigen Animationsserie "The Prophet".

Roger Allers hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder.