Trauer um Disney-Legende Roger Allers: Co-Regisseur von Der König der Löwen stirbt mit 76 Jahren in Ägypten

Roger Allers (1949-2026), der geniale Kopf hinter dem Disney-Meisterwerk "Der König der Löwen" (1994), ist tot. Der Animator, Drehbuchautor und Regisseur wurde 76 Jahre alt. Sein langjähriger Freund und Disney-Kollege Dave Bossert verkündete die traurige Nachricht am Sonntag auf Facebook.